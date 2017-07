Ángel Castellanos: "Todos tenemos que ayudar al Granada, es fundamental"

Ignacio Cuerva y Paco Cuenca flanquean a Ángel Castellanos en su presentación como presidente de honor del Granada CF [Foto Antonio L. Juárez]

Ángel Castellanos, nuevo Presidente de Honor del Granada CF, ha sido presentado este lunes en la sala de prensa de Los Cármenes junto a Ignacio Cuerva, consejero del presidente y Paco Cuenca, alcalde de la ciudad. Un acto emotivo por lo que supone para Castellanos representar al Granada CF. Paco Cuenca, fue el encargado de abrir el acto comentando lo siguiente: “Para Granada, para los granadinistas y para los granadinos, identificar nuestro club con el valor del rendimiento de las mejores etapas del Granada y con los valores positivos que representa Ángel Castellanos se convierte en una seña de granadinismo. No sólo representa máximo rendimiento y dedicación, sino también los valores del deporte”.

"Tras el nombramiento" - continuaba el alcalde de Granada, Paco Cuenca: "el proyecto cuenta con unas netas y claras raíces granadinas, es un proyecto deportivo serio y riguroso, que debe ir más allá de lo deportivo para que Granada tenga una relación más directa entre el club y la sociedad". A su lado, Ignacio Cuerva, tomó la palabra y se mostró “contentísimo, orgulloso y feliz” por la medida llevada a cabo por el club. “No es sólo cuestión de acciones y cambios que están ocurriendo en el club. A todo ese conjunto de trabajo hay que acompañarlo de gestos claros que vayan en consonancia con una nueva manera de orientar el proyecto y definir por qué camino queremos que ande”.

"Es un gesto importantísimo para el club y espero que un activo como el que representa Ángel Castellanos aflrore para que la gente se dé cuenta de que el proyecto camina en la dirección de todo lo que representa Ángel para nosotros. Es una buena noticia para el Granada y los granadinistas, entre todos vamos a retomar ese pasado para volverlo a poner en valor y como brújula y objetivo de lo que debe representar el granadinismo y su futuro en Primera”, indicó el edil granadino

Por último tomó la palabra el protagonista del acto, Ángel Castellanos: “Dar las gracias al presidente y a todos los aquí presentes”, haciendo referencia a sus compañeros de la Asociación de Veteranos, que estaban allí presentes, definiéndoles como “una maravilla de personas”. Castellanos se ha mostrado “encantado de donde estoy ahora mismo” y ha afirmado que espera “estar mucho tiempo” en el cargo.

“Necesitamos que el equipo suba porque es algo que viene bien para la ciudad y para todos. Todos los que estamos aquí tenemos que ayudar al Granada, eso es fundamental. No se puede bajar la cabeza y debemos ir todos a una. Es muy importante que este año se suba porque si no luego va a costar más trabajo. Yo tengo confianza en el club y ojalá no me equivoque. Un abrazo para todos y a hacer todo lo que podamos para que el Granada vaya a Primera, que es donde tiene que estar”, finalizó Castellanos en su acto como presentación como nuevo Presidente de Honor del Granada CF.

Además, Castellanos, en declaraciones exclusivas para Granada Vavel, indicó lo siguiente: "Gracias a la gente del Granada estoy aqui. Me siento agradecido a todo el mundo y no me lo esperaba francamente. Para mi supone sentirme querido o respetado, y siempre presumo de tener aqui muy buenos amigos, no solo de jugadores, sino de socios y gente de fuera. La verdad es que me encuentro muy agusto. Seguramente tenga peso en la directiva, tendremos reuniones y procuraremos equivocarnos lo menos posible", indicaba el nuevo Presidente de Honor del club rojiblanco.