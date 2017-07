El Granada CF, pendiente de las salidas

Google Plus

Foulquier en un entrenamiento esta pretemporada [Foto Antonio L. Juárez]

El Granada CF sigue preparándose físicamente en Holanda donde ya ha disputado hasta dos amistosos, ambos con empate en el marcador. La plantilla no está cerrada y desde el club siguen trabajando para la incorporación de nuevos jugadores. El mediapunta Pierre-Kunde parece ser el próximo en llegar al club nazarí, procedente del Atlético de Madrid, que lo cedió la pasada temporada al Extremadura. Sin embargo, también se debe dar salidas para que lleguen nuevos jugadores al equipo.

En este apartado de bajas hay tres nombres propios: Foulquier, Saunier y Krhin. El más próximo a salir es el lateral francés, cuyo destino parece estar en el Sporting de Portugal, según las últimas informaciones que han llegado del país luso. Además, con el lateral derecho ocupado con Quini y Víctor Díaz, complica la estancia de Foulquier en el equipo, tras cinco temporadas como rojiblanco.

El club también está pendiente del futuro de Krhin, que no parece encajar en el esquema de Oltra, aunque lo ha utilizado en estos dos amistosos en Holanda. La actitud del esloveno no gusta en Granada y su futuro podría estar lejos de la capital nazarí pero todavía no se ha concretado nada.

Otro nombre propio es el del central francés Saunier, que llegó la pasada temporada y que se convirtió en uno de los defensas más fiables, pero que las lesiones le impidieron mostrar su verdadero nivel. Parece que la decisión sobre su futuro irá para largo. La línea de centrales está cubierta con el francés, pero si decide no continuar el club debería buscar un nuevo defensa central.

Por otra parte, Sergio Peña parece que también dejará el Granada. A priori, tendría ficha con el filial aunque iría subiendo al primer equipo en repetidas ocasiones. Pero, según su agente, saldría cedido durante la primera parte del campeonato para regresar al Granada en la segunda vuelta. En los próximos días se conocerán más detalles respecto a todos estos asuntos.