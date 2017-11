Un tridente de oro

Google Plus

Joselu celebra con rabia su gol anotado ante el Lorca | Foto: Antonio L. Juarez.

No es la demoledora 'BBC', ni la desaparecida 'MSN', ni la millonaria 'MCN'. El tridente atacante del Granada no es tan mediático ni vale tantos millones, pero a base de goles está arrasando con sus rivales, llevando al equipo a ocupar una plaza de ascenso directo. Este tridente, formado por Darwin Machís, Pedro Sánchez y Joselu Moreno, está sembrando el pánico entre el resto de equipos de la categoría, que ya saben de lo que son capaces. Entre los tres han marcado 15 de los 22 goles del Granada hasta el momento, anotando cinco dianas cada uno.

Estos tres jugadores no solo atesoran una gran calidad en sus botas, sino que además se compenetran a la perfección, como bien se demostró en el partido del pasado lunes ante el Lorca, donde Machís asistió a Joselu para que metiese el tercel gol y Pedro habilitó al venezolano para que anotase el cuarto. Gran parte de la culpa del resurgir del equipo rojiblanco tras el mal inicio de liga la están teniendo ellos, que han metido casi el 70% de los goles del equipo.

Siempre gusta tener en tu equipo a un hombre gol que tenga facilidad para ver puerta y que acabe entre los máximos goleadores del campeonato. Sin embargo, si toda la responsabilidad goleadora recae en un solo futbolista, a la larga puede crear una dependencia que pase factura cuando este se vea obligado a ausentarse. El hecho de tener tres delanteros que se reparten los goles es algo positivo para el equipo, que puede recomponerse ante la baja de algún integrante del tridente.

Actualmente, Machís, Pedro y Joselu se encuentran en un gran estado de forma aunque no ha sido así durante toda la temporada. Si bien Pedro sí que ha ofrecido un buen rendimiento en casi todas las jornadas, a Machís y Joselu les costó más llegar a su mejor nivel. El venezolano se mostró en el inicio liguero muy anárquico, pecando de individualista. Joselu por su parte no lograba ver puerta tras los 23 goles que metió la temporada pasada, quizás perjudicado por el sistema de juego, un 4-4-2 con el que Oltra quería alinear a sus dos mejores delanteros (Joselu y Adrián Ramos) pero que no dio los resultados esperados.

Ahora, tras 12 jornadas disputadas Machís es determinante en todos los partidos y mete goles, su asignatura pendiente en años anteriores, Pedro sigue siendo decisivo con su gran golpeo de balón y Joselu ve puerta cada vez con más facilidad, encadenando tres jornadas consecutivas anotando. Grandes números de un tridente que con sus goles y buen fútbol invitan a la afición granadinista a soñar.