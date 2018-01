Álex Martínez, seguridad y verticalidad en el ala izquierda

Google Plus

Álex Martínez frente al Zaragoza. Foto: Antonio L Juárez

Hacia muchos años que la banda izquierda de la zaga rojiblanca no estaba tan cubierta. Probablemente desde aquel brasileño que enamoró a Los Cármenes en la etapa más dorada de la historia reciente del Granada. Y es que desde la marcha de Siqueira nadie había rendido tan bien en ese flanco del campo como lo está haciendo Álex Martínez. Con trabajo, esfuerzo y un par de goles se ha ganado el cariño de una afición que ha visto en él uno de los pilares del equipo.

Intocable

La confianza de José Luis Oltra en Álex es tal que no se ha perdido ni un minuto en lo que va de liga. El lateral sevillano ha disputado todos los encuentros al completo en las 23 jornadas ligueras celebradas hasta la fecha. El gran nivel que está mostrando en todas y cada una de las contiendas han dejado sin participación a su oponente en el flanco izquierda de la zaga. Iriondo no ha gozado de oportunidades debido al fantástico rendimiento del ex del Betis.

A la seguridad defensiva que ha ofrecido en la primera parte de la temporada, hay que sumarle su aportación ofensiva en las últimas jornadas. En el último desplazamiento del conjunto nazarí, Álex Martínez consiguió empatar momentáneamente el choque gracias a un majestuoso lanzamiento de falta que se coló por la misma escuadra del arco del equipo manchego. Además, el fin de semana pasado el Granada sumó tres puntos de oro gracias a otro latigazo suyo que se coló por el segundo palo de la portería maña.

Hombre importante dentro del vestuario

Su experiencia en la categoría y su pasado en el Real Betis han hecho que Álex sea uno de los hombres de peso de puertas hacia dentro. Eso bien puede verse en las alineaciones de Oltra ya que, como ya hemos comentado con anterioridad, es uno de los intocables. Pero también fuera del verde. En las redes sociales es uno de los habituales a lanzar mensajes de ánimo a una afición que necesita ver gente comprometida como Álex para creer en el retorno a la élite.