Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Raphaël Varane, el comandante espinado

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

A sus 23 años hace ya tiempo que el central del Real Madrid, Raphaël Varane, dejó de ser promesa para convertirse en realidad. La llegada de quien precisamente recomendó su fichaje al club de Concha Espina, Zinedine Zidane, al banquillo merengue fue sin duda un momento importante tanto para el zaguero natural de Lille como para Karim Benzema, ya que el técnico galo siempre ha mantenido una gran relación con sus dos compatriotas del conjunto madridista. Sin embargo, las lesiones no han respetado al jugador criado en las categorías inferiores del Lens tanto como le hubiese gustado y a pesar de haber sumado diversos títulos con el cuadro madrileño, el defensor tiene varias espinas clavadas ya que se ha perdido grandes citas como por ejemplo la Eurocopa de Francia 2016.

La liga como fetiche

Después de sufrir una lesión en el tramo final de 2015 que le tuvo apartado de los terrenos de juego en los últimos partidos del cuadro merengue, Raphaël Varane no fue de la partida en los dos primeros compromisos blancos en 2016. En cambio, si estuvo presente en el debut de Zidane como primer entrenador del Real Madrid, y en las jornadas venideras en la competición doméstica. Tan solo se perdió por sanción el choque de la jornada 25 ante el Málaga y los posteriores frente a Celta de Vigo y UD Las Palmas, ya que el técnico decidió optar por la dupla formada por Sergio Ramos y Pepe en el centro de la zaga. Tampoco pudo estar, aunque en esta ocasión por lesión, en el segundo gran reto merengue después de medirse al Atlético de Madrid, el clásico en el Camp Nou; a pesar de quedarse con un futbolista menos por la expulsión de Sergio Ramos, los merengues pudieron llevarse los tres puntos de su visita a la Ciudad Condal.

Varane emparejado con Koke en el derbi de Concha Espina | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El joven defensor reapareció ante el Getafe CF y, a excepción del encuentro de la última jornada en Coruña, disputó todos los minutos de los cinco penúltimos partidos merengues en la Liga. No tuvo tanta presencia en cambio en la UEFA Champions League, la otra competición en la que los blancos seguían con esperanzas después de la temprana eliminación en Copa del Rey. Varane estuvo en el primer partido de la eliminatoria de octavos frente a la AS Roma, pero se perdió la vuelta y más tarde la ida de los cuartos de final ante el Wolfsburgo, en este caso por lesión. Su última participación se produjo en la vuelta celebrada en el Santiago Bernabéu, donde los madridistas fueron capaces de remontar el 2-0 a favor del equipo de Dieter Hecking en la ida gracias a un hat-trick de Cristiano Ronaldo. En semifinales frente al Manchester City, Zidane no contó con los servicios de su compatriota y en la final no pudo estar por lesión.

Unas vacaciones agridulces

El defensa oriundo de Lille no disputó la final de la máxima competición de clubes a nivel europeo debido a una lesión como se apuntaba anteriormente. Esa misma lesión le impidió estar en la Eurocopa que albergaba Francia durante el verano de 2016, competición en la que Varane estaba llamado a ser uno de los grandes destacados de Les Bleus. En su lugar, Didier Deschamps convocó al sevillista Adil Rami. A pesar de no ser la mejor participación de los franceses en una Eurocopa lograron alcanzar la final, en la que se enfrentaron a Portugal. Fue necesario la disputa de una prórroga para conocer al combinado que recogía el testigo de España; finalmente fue la selección dirigida por Fernando Santos quien sumaba el primer título europeo a sus vitrinas gracias al solitario tanto de Éder, los anfitriones se quedaban con la miel en los labios.

Sin embargo, el descanso prematuro al que se vio obligado el futbolista del Real Madrid le permitió recuperarse durante el periodo estival y formar parte de la pretemporada blanca. La ausencia de Pepe, quien contó con un descanso extra con motivo de su participación en la Eurocopa y las posteriores lesiones, unido a méritos propios han llevado al internacional francés a erigirse como uno de los fijos para Zidane, no solo durante el periodo preparatorio sino también en el comienzo de la temporada. Así lo evidencia los 21 partidos que ha disputado hasta la fecha entre liga, Supercopa de Europa, UEFA Champions League, Copa del Rey y Mundial de Clubes.

Garantía francesa

El jugador merengue, bien con Sergio Ramos o bien con Nacho Fernández, quien también ha tomado galones en el equipo, ha demostrado que la línea defensiva blanca está más que asegurada. El partido más representativo de ello fue el último derbi liguero en el Vicente Calderón, donde los merengues se impusieron por cero goles a tres. La actuación de Cristiano fue determinante, pero también la de la defensa, y es que tanto Varane como Nacho realizaron un encuentro muy completo, dejando apenas opciones a jugadores de la talla de Fernando Torres, Koke, Gabi, Saúl o Antoine Griezmann.

Varane y Nacho disputando un balón aéreo en el Calderón | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El galo ha disputado todas las competiciones del club blanco este curso sin excepción, incluso la Copa del Rey, en la que eliminaron a la Cultural y Deportiva Leonesa para acceder a los octavos de final donde se medirán al Sevilla. Precisamente ante el conjunto hispalense los merengues sumaron el primer título del curso, la Supercopa de Europa, en la que Varane jugó los 120 minutos del choque. También ha acumulado todos los minutos en la UEFA Champions League, en la que además ha visto puerta en dos ocasiones; la primera fue en Dortmund, anotando el gol que ponía el 1-2 momentáneo, y la segunda en Lisboa haciendo el 0-1 en la primera parte. Ha sido en el campeonato liguero donde Zidane ha dado cierto descanso al defensor, que no estuvo presente en los choques contra Osasuna, Espanyol, Sporting (por lesión) y Deportivo; en la primera jornada en Anoeta, el zaguero asistió a Marco Asensio para hacer el primer gol blanco en la competición, y en la visita al Benito Villamarín contribuyó a la goleada haciendo el que hasta ahora es su único tanto en liga.

Su buen rendimiento en el equipo de Concha Espina ha provocado que Deschamps vuelva a contar con él para obtener la clasificación para el próximo Mundial de Rusia 2018; Varane espera no solo continuar representando a su país sino también llegar en su máximo esplendor a la cita mundialista, con el objetivo de volver a situar a Les Bleus en lo más alto del panorama futbolístico. Para cerrar el año, el central ha formado parte de la expedición madridista a Japón con motivo del Mundial de Clubes. Tras disputar los dos partidos al completo, el futbolista de 23 años se proclamó junto a sus compañeros como campeón de campeones. El 2017 se antoja importante con vistas a mantener el nivel demostrado hasta ahora, no solo colectivamente sino también individualmente, por lo que Varane tendrá la oportunidad de seguir consolidándose en el Real Madrid y con Francia para continuar entre los mejores defensas; de esta forma, siempre que las lesiones le respeten, el de Lille podrá sacarse las espinas del pasado curso.