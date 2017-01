Xabi Prieto: "Me da mucha pena que haya gente que no vaya a poder disfrutar del partido y de la tamborrada"

Xabi Prieto, en rueda de prensa | Imagen: Real Sociedad TV

El capitán de la Real Sociedad, Xabi Prieto, fue el encargado ayer de comparecer ante la prensa para hablar sobre la previa del partido de cuartos de final de Copa del Rey, que enfrentará al club txuriurdin contra el FC Barcelona en pleno día de San Sebastián, una de las jornadas grandes en la capital guipuzcoana.

Además de sobre el buen momento que atraviesa el equipo y de la victoria ante el Málaga el pasado lunes, Prieto quiso dar su opinión acerca de los horarios de los partidos. Mientras el equipo catalán disputó su partido de Liga en Barcelona a primera hora de la tarde, los realistas tuvieron que jugar en Málaga, a cientos de kilómetros de Anoeta, el lunes por la noche, lo que para el mediocentro donostiarra es algo "curioso".

"Lógicamente el cuerpo lo nota"

Acerca del menor descanso que van a tener los futbolistas de la Real respecto a su rival, Prieto aseguró que "son dos días y medio y el cuerpo lógicamente lo nota". No obstante, los jugadores tratarán contrarrestar ese cansancio con "el apoyo de la gente" que irá a Anoeta.

Tanto Eusebio como los jugadores no atendieron a los micrófonos de 'Gol TV' en señal de protesta

No obstante, corre el riesgo de que no todos los interesados en ir al estadio donostiarra a apoyar a su equipo puedan hacerlo. El jueves es el día de San Sebastián, cuando se celebra la Tamborrada, por lo que ambos eventos se solaparán, algo que no ha caído bien en la entidad donostiarra, que ya protestó por ello no atendiendo a los micrófonos de 'Gol TV'.

Como lamentó Prieto, que el partido coincida con la Tamborrada "es una lástima para cualquier donostiarra". "El día de San Sebastián es el día más bonito del año, y que haya gente que no vaya a poder disfrutar de las dos cosas, particularmente me da mucha pena", afirmó el capitán. "Tengo amigos que tienen cena y están con el dilema de qué van hacer, se podría haber previsto de otra manera. En cualquier caso, y nosotros somos capaces de aportar nuestro granito de arena para que la fiesta comience antes en Anoeta", aseguró.

"Ojalá podamos repetir el juego"

Polémica de horarios aparte, Xabi Prieto hablo también del partido en sí. Recordando el encuentro de Liga en Anoeta donde hubo empate a 1 pero un gran juego por parte de los realistas, donde dieron una auténtica lección de fútbol, por lo que el mediocentro quiere volver a tener un partido así. "Ojalá podamos repetir el juego, pero con mejor resultado. El Barça llega en mejor momento que aquel día, pero vamos a tratar de cuajar un buen encuentro para podernos llevarnos una buena renta para Barcelona".

Prieto ve el encuentro como "una lucha de estilos" en la que ambos equipos van a querer la posesión. Si la Real la consigue, podrá sorprender al Barça, como casi hizo la última vez que se vieron en Copa, cuando se jugaban el pase a la final y un posible penalti a Vela no pitado condicionó la eliminatoria. "En aquel partido nos sentimos perjudicados por aquella acción del penalti no pitado a Vela, pero mas allá de eso, fue doloroso que te quiten de esa oportunidad por una jugada mal pitada. Ha pasado tiempo de aquello y tenemos ganas de resarcirnos", concluyó el donostiarra esperanzado.