Diego Llorente: "Estoy muy ilusionado con el reto"

Llorente, en un partido con el Málaga. Foto: Laura Santana / VAVEL

La Real Sociedad confirmó a última hora de la jornada de ayer la incorporación del futbolista madrileño Diego Llorente, procedente del Real Madrid, por el cual el conjunto de San Sebastián ha desembolsado una cantidad cercana a los seis millones de euros. El defensa central de 23 años, que también puede actuar como centrocampista, ha firmado su vinculación con el club hasta el próximo junio de 2022 y el próximo viernes, 7 de julio, se pondrá a las órdenes del que será su nuevo técnico, Eusebio Sacristán.

Tras ser confirmado nuevo jugador de la Real Sociedad, Llorente ofreció sus primeras sensaciones a las cámaras de Real Sociedad TV.

En su primera intervención habló de la que será su nueva ciudad, San Sebastián, y de las facilidades para recorrer la misma: "Me llama la atención lo cerca que se encuentran todos los lugares entre sí, puedes recorrer la ciudad andando perfectamente viendo todos los puntos de interés turísticos que tiene y la verdad es que se ve que es una ciudad en la que se puede disfrutar mucho".

A su vez, reconoció que tiene muy buenas referencias acerca de la ciudad de gente cercana, como sus familiares: "En Málaga hay otro tipo distinto de vida, quizás aquí es más tranquilo todo y las referencias que tengo de San Sebastián son buenas y en cuanto a empiece a conocer un poco más la ciudad en profundidad me va a encantar. Mis familiares suelen venir aquí a menudo y como ya he solido decir en otras entrevistas, mi pareja venía mucho en verano y ya se conoce muy bien la zona del norte. Todas las referencias que tengo son muy buenas".

"Queremos que el club esté a la altura"

Llorente se mostró muy satisfecho por tener la posibilidad de jugar en la Real Sociedad, asegurando que cuando recibió la propuesta tuvo muy clara la decisión que quería tomar: "Muy contento por tener la oportunidad de que un club como la Real se fije en mí. Como ya he dicho, en cuanto tuve la noticia de que la Real estaba interesada en mí no me lo pensé. Creo que la decisión que he tomado es muy buena".

El futbolista reconoció que la posibilidad de firmar un contrato de larga duracción le ofrece mucha estabilidad y seguridad, tras dos periodos de cesiones en los que ha acumulado mucha experiencia: "La estabilidad que te da un contrato de larga duración es importante. Después de dos cesiones creo que tengo la experiencia para afrontar retos más importantes y creo que el reto que me ofrece la Real es muy bonito. Estoy muy ilusionado".

Por último, habló de los objetivos del equipo a nivel colectivo, asegurando que la intención del equipo es competir al máximo en todas las competiciones: "Que se cumplan los objetivos no dependen solo de ti pero si que puedo asegurar que esfuerzo, sacrificio y trabajo no va a faltar. Es lo que me ha llevado hasta aquí. Las oportunidades que pueda tener las aprovecharé al máximo. El objetivo es que la Real esté a la altura del gran equipo que es en todas las competiciones que afrontemos".