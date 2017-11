Previa Rosenborg - Real Sociedad: a un punto de sellar el pase

Google Plus

Varios jugadores de la Real celebran junto a Zurutuza el segundo gol de la noche. Foto: Real Sociedad

Los realistas quieren afianzar su pase a la siguiente ronda y para eso tendrán que empatar como mínimo en Trondheim, mientras que los noruegos, todavía con posibilidades matemáticas, intentarán vencer al equipo más goleador de la competición. Para ello, el Rosenborg se apoyará en su afición con el fin de dar emoción al Grupo L y hacer que se decida todo en la última jornada de la Fase de Grupos.

Un punto para cumplir el objetivo

La Real Sociedad seguirá su andadura por tierras noruegas con el mismo objetivo que acordaron a principio de temporada: pasar a la siguiente fase. Para ello, tendrá que conseguir, como mínimo, un punto para clasificarse a los dieciseisavos de final de la Uefa Europa League. Un punto es lo que necesitan. Aun y todo, el equipo más goleador de la competición con 12 dianas, si alcanzan la victoria tendrán la posibilidad de luchar por el primer puesto en la última jornada frente al Zenit en Anoeta. El equipo guipuzcoano es optimista, quiere seguir en racha tras su goleada por 6-0 tras su paso por Macedonia y para ello según Eusebio tendrán que olvidarse de las bajas temperaturas de Noruega para poder llevar la iniciativa del partido y conseguir los tres puntos. Para la consecución del objetivo, el de La Seca decidió no convocar al central Diego Llorente por decisión técnica ni a Zurutuza, pilar del medio campo, debido a un golpe que sufrió en el pasado partido de liga frente al Girona.

El Rosenborg se la juega

El equipo noruego necesita la victoria como única forma de tener posibilidades para clasificarse, es por eso que tanto el entrenador como los jugadores han enviado durante toda la semana mensajes de optimismo: “Vamos a por el triunfo”, Así de tajantes han sido los noruegos que si por un casual consiguieran los tres puntos, tendrían que ganar al Vardar para clasificarse. El Rosenborg espera vencer de la mano de su jugador estrella Nicklas Bendtner. El ex delantero del Arsenal y ex compañero de Carlos Vela es el jugador que tiene más experiencia internacional y europea siendo el referente goleador del equipo. Además el fichaje del joven atacante nigeriano Adegbenro, procedente del Viking, es otro jugador que la Real Sociedad tendrá que vigilar muy de cerca. Así como Bendtner es un delantero que se caracteriza por su juego físico en el que pocos defensas pueden ganarle, el joven nigeriano se caracteriza por su velocidad, desborde y olfato goleador. Son dos tipos de delanteros que la Real Sociedad tendrá que tener en cuenta para no encajar ningún gol, ya que, es lo que necesita el Rosenborg, marcar más tantos que su rival.

Declaraciones de los entrenadores y jugadores

Por parte de la Real Sociedad han comparecido Eusebio Sacristán y Mikel Oyarzabal trasmitiendo un mensaje claro: “conseguir los tres puntos”. Para ello, el técnico vallisoletano piensa que tienen que dejar de lado el tema climático y “tomar la iniciativa para minimizar sus virtudes y conseguir de una manera más fácil los tres puntos”, ha declarado. Asimismo, la joven promesa de Zubieta ha considerado que “el partido de mañana será diferente y complicado” comentando que el partido de ida nada tiene que ver con el que van a disputar. Además, pudo hablar sobre el momento que esta viviendo. “Estoy pasando por un buen momento, pero sigo aprendiendo y estoy feliz de disfrutar de esta experiencia”.

Mikel Oyarzabal y Eusebio Sacristán en rueda de prensa. Foto: Real Sociedad

Por otro lado, Kare Ingebrigtsen, entrenador del conjunto noruego, se muestra optimista de cara al partido de mañana. “Creo que tenemos posibilidades de ganarles, Si nos ponemos en una buena situación y tenemos un poco de suerte, puede salir bien” afirmó en rueda de prensa. Asimismo, Mike Jensen, el capitán del Rosenborg, compareció lanzando un mensaje de optimismo: "vamos a por el triunfo". Jensen ve “con posibilidades” un encuentro en el que “no somos tan buenos como ellos y siguen siendo favoritos, pero si alcanzamos nuestro nivel, es posible” aclaró.

Convocatoria

Convocatoria Real Sociedad frente al Rosenborg Foto: Real Sociedad

Eusebio Sacristán ha ofrecido una lista de 20 jugadores para el partido de mañana contra el Rosenborg para poder sellar el pase a la siguiente fase de la Europa League. En esta lista no están presentes Diego Llorente y David Zuturuza, el primero de ellos es baja por decisión técnica debido al siguiente encuentro liguero que enfrentará a Las Palmas en Anoeta. Sin embargo, el centrocampista francés es baja por lesión. Este tendrá que recuperase junto a los lesionados Carlos Martínez, Guridi y Agirretxe.

La lista de 20 convocados es la siguiente: Rulli, Ramírez, Zubiaurre, Odriozola, De la Bella, Kevin, Aritz, Iñigo, Navas, Illarramendi, Zubeldia, Prieto, Pardo, Canales, Oyarzabal, Januzaj, Vela, Juanmi, Bautista y Willian José.

Por parte del conjunto noruego, Kare Ingebrigtsen facilitó la siguiente lista de jugadores de la que se deberán hacer descartes. Los jugadores Vilhjalmsson y de Lanlay no han sido convocados debido a que los dos sufren una lesión de rodilla.

La lista de 19 convocados es la siguiente: Østbø, Hedenstad, Meling, Gersbach, Bjørdal, Regiiussen, Skelvik, Rasmussen, Jensen, Morten Konradsen, Anders Konradsen, Trondsen, Lundemo, Jevtiovic, Bendtner, Helland, Botheim, Levi y Adegbenro.

Posibles alineaciones

La Real Sociedad podría introducir algún cambio en el once. Jugadores como Juanmi, Carlos Vela o Raúl Navas podrían tener su oportunidad para volver a luchar por ser titulares en el siguiente partido. Por parte del Rosenborg, Kare Ingebrigtsen decidirá no rotar mucho y alineará a su equipo de gala para afrontar el partido que decide su trascurso por Europa League.

Real Sociedad: Rulli; De La Bella, Elustondo, Raul Navas, Odrizola; Zubeldia, Illarra, Xabi Prieto; Juanmi Willian José y Carlos Vela

Rosenborg: Ostbo; Hedenstad, Reginiussen, Rasmussen, Meling; Trondsen, Jensen, Konradsen; Helland, Bendtner y Adegbenro