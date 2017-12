Anuario VAVEL Real Sociedad 2017: Toño Ramírez, esperando la oportunidad

Google Plus

Toño Ramírez durante un amistoso en esta temporada. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

No ha sido un 2017 para Toño Ramírez, por lo menos desde el punto de vista deportivo. El guardameta riojano ha vivido este año, al igual que el anterior, a la sombra de Gero Rulli, y esta ha sido bastante alargada.

Buenas sensaciones en los amistosos

Pese a esto, Toño ha demostrado ser un excelente profesional desde su vuelta al conjunto realista toda vez que a pesar de haber jugado en diversos equipos y ligas, el segundo portero txuri-urdin es canterano de Zubieta, por lo que sabe perfectamente como funciona la casa.

El guardameta disputó varios encuentros amistosos en el verano dejando buenas sensaciones al igual que el otro portero, el mexicano Sisniega, e incluso salió a hablar en rueda de prensa, compareciendo en el Stadium Gal y respondiendo entre otras cosas al asunto de su suplencia, asegurando lo siguiente: "Contar con minutos me viene bien para coger confianza y seguridad en la portería. Teniendo en cuenta que la pasada temporada no conté con oportunidades todo lo que sea tener minutos me viene muy bien, para ir cogiendo esa confianza conmigo mismo y para demostrar que sigo aquí”.

Toño Ramírez en la sala de prensa del Stadium Gal. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)



Debut en encuentro oficial

Pero la espera llegó a su fin. EL 26 de octubre de 2017, más de un año después de su fichaje, Toño Ramírez se volvió a poner la camiseta de la Real Sociedad y defendió su portería en un encuentro oficial, en el partido de Liga que enfrentó al conjunto de Eusebio Sacristán frente al Lleida Espitiú por la ida de los diesiseisavos de final de la Copa del Rey. Un debut que no pudo ir mejor para los intereses de la Real Sociedad en general, y del propio Toño en particular, teniendo en cuenta que el conjunto txuri-urdin salió victorioso por cero a uno.

Un mes después, Toño volvió a enfundarse la elástica txuri-urdin, aunque en esta ocasión no fue fructífera ni para su equipo ni para él mismo. En un escenario favorable -victoria por cero a uno en la ida- los donostiarras cayeron derrotados por dos a tres en Anoeta viendo como el Lleida les remontaba un dos a cero favorable en el descanso. Por si fuera poco, el guardameta riojano fue amonestado tras cometer un penalti, encajándolo posteriormente.

Toño Ramírez durante un entrenamiento en Zubieta. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)



Estadísticas

Su peculiar situación hace que Toño deje pocas estadísticas en este 2017, pero su veteranía le convierte en un portero adecuado para suplir a Gerónimo Rulli si Eusebio lo estima oportuno o necesario.