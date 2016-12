Real Sociedad - Real Valladolid: una Copa para acabar

Google Plus

Vuelven los dieciseisavos de la Copa del Rey y el Real Valladolid quiere acabar de la mejor forma posible el 2016. Los de Paco Herrera llegan a Anoeta con la derrota por un uno a tres, del partido de ida en el José Zorrilla.

Los de la capital castellana tiene difícil la clasificación a octavos del torneo del K.O., y no sólo por el resultado de la ida, sino también que tendrán en frente a uno de los equipos que mejor fútbol está realizando en LaLiga Santander.

Quitarse el mal sabor de Getafe

Los pucelanos tienen como objetivo conseguir la victoria, para poder dejar buenas sensasciones a la afición de cara el 2017. Como dijo el míster en rueda de prens previa al partido: "Quiero que el equipo de las buenas sensaciones que plasmó en la primera parte del encuentro de ida o la primare par del encunetro frente al Getafe". En Valladolid, se ve bastante complicado el pase a cotavos, ya que es necesario un marcador abultado, como por ejemplo un 0-3.

El equipo quiere hacer ver que el partido de Getafe fue un tropezón. Una derrota, después de un balance en dos partidos de 8-0 favorable al Valladolid (Mallorca 0-3 Valladolid; Valladolid 5-0 Mirandés).

Un año, como una montaña rusa

Una de las razones por las que se desea el triunfo frente a la Real, es poner fin a un año muy extraño. Al principio de año, el entrenador era Miguel Ángel Portugal, quien sería cesado y sustituido por Alberto López quien salvó a un equipo aspirante al ascenso de la Segunda B. En el verano, hubo un cambio radical, con muchos fichajes y la esperanza de que este año sí. Pero, en las primeras jornadas de la temporada 2016/2017, se vio un calco a lo de la temporada pasada. Altibajos en el equipo, no se encadenan resultados positivos... Habrá que ver que depara el 2017.

Eusebio no se fía del Valladolid

El técnico recibirá a sus paisanos después de la victoria que cosecharon el pásado domingo en el encuentro en Granada (0-2). El exjugador blanquivioleta y actual entrenador realista, afirmó en rueda de prensa la tensión que hay que imprimi en el encuentro: "En Copa ya hemos visto muchas veces que pueden producirse sorpresas en todos los campos de juego. Hay que valorar y respetar al Valladolid porque en la ida ya nos puso dificultades". Los donostiarras quieren realizar una gran actuación en esta competición. Eusebio ya dijo que su "Champions es la Copa".

La Real Sociedad se encuentra en buena forma, siendo uno de los equipos que más calidad tiene y con jugadores en forma como William José, Juanmi o Carlos Vela.

El Valladolid no gana en Anoeta desde hace 13 años

Por si ya fuera dfícil una victoria pucelana, los números dan mayor peso. El Valladolid no consigue una victoria desde la temporada 2003/2004 en primera división (Real Sociedad 1-3 Real Valladolid). Es verdad que, desués de ese partido, los dos euipos sólo han coincidido dos temporadas en primera, pero en esos últimos enfrentamientos el Valladolid no salió bien parado como la derrota pucelana por 4-1 en la 2012/2013, o la derrota por la mínima (1-0) en la 2013/2014. Pocas esperanzas quedan en los albivioletas de hacer algo en esta competición, todo lo contrario que los vascos que tienen puestas muchas esperanzas en el torneo.

Bajas

Los locales no podrán contar con Imanol Aguirretxe, quién sigue apartado de los terrenos de juego. En cambio, Markel Bergara, no fue convocado el partido anterior por sus problemas en el tobillo y todo apunta, a que Eusebio no arriesgará en Copa frente al Valladolid.

Paco Herrera dio a conocer la convocatoria de 19 jugadores que viajarán a San Sebastián. en esa lista no figuran ningún jugador del filial ni tampoco Guzmán, Drazic, Luismi ni el capitán Moyano.

Posibles alineaciones