Luis César: “Tenemos calidad de sobra para estar arriba, lo que no hemos conseguido es rendimiento”

Luis César en rueda de prensa | Real Valladolid

Hoy a las 11:00h el Real Valladolid ha hecho su penúltimo entrenamiento en los Anexos, antes de viajar a Barcelona, han preparado con estrategia y táctica, la primera plantilla del Real Valladolid.

La primera plantilla del Real Valladolid se ejercitó este jueves en los Anexos al Estadio José Zorrilla con la mente puesta en el importante partido de este sábado ante el Barcelona B. Luis César programó una sesión en la que la táctica y la estrategia tuvo un especial protagonismo y en la que el único ausente fue Gianniotas, con molestias musculares en su muslo derecho.

El próximo entrenamiento, el último antes del partido que servirá para abrir la segunda vuelta, se celebrará este viernes a partir de las 11,00 horas en los Anexos. Posteriormente, Luis César comunicará la lista de convocados.

Despúes de acabar el entrenamiento el entrenador ha hecho unas declaraciones ha dicho Luis César que ha escogido una manera de jugar arriesgada”. Que también tenemos calidad de sobra para estar arriba, lo que no hemos conseguido es rendimiento”. Lo que decíamos que reciben muchos goles “tenemos que modificar nuestra forma de juego, 36 goles no son de recibo”. El se muestra serio en está situación y dice soy el culpable de los 29 puntos que tenemos, de los 36 goles en contra y de los 40 a favor”.

Luis César: “en la primera vuelta he elegido una forma de jugar muy arriesgada y he suspendido. Soy el máximo reaponsable y a partir de ahora jugaré de una forma más sencilla porque he pagado caro mi idea dea de juego”.

Se ha llegado al ecuador de la competición y Luis César sabe que los números del equipo no son suficientes para alcanzar el objetivo. Ha sido una “mala” primera vuelta, “de suspenso, y el técnico del Real Valladolid explicó este jueves en sala de prensa que está decidido a cambiar el estilo de juego de su equipo con la intención de mejorar sus números defensivos.

Opté por tratar de defender espacios grandes y no hemos sabido hacerlo, así que a partir de ahora trataremos de defender espacios pequeños y atacar espacios grandes”

La primera piedra de toque será este sábado en el Mini Estadi, ante un equipo que cuenta con jugadores de “una gran calidad” y que ha pagado traspasos importantes, aunque se encuentra en la zona baja de la clasificación.

El entrenador blanquivioleta valoró las cualidades de Chris Ramos, hasta el punto de que sopesa incluirle en la convocatoria del duelo ante el Barcelona B.

Para eso en el próximo partido Luis César ha dicho tendrán que juntar más a los extremos con los laterales están demasiado separados” Y exigirles más. Para que no ocurriera como han hecho en los partidos anteriores y quieren mejorar la línea defensiva. Que el Real Valladolid se merece estar arriba en la clasificación