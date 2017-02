Rubén de la Barrera: "Iago y Samu vienen a ampliar las posibilidades"

Google Plus

Rubén de la Barrera en un encuentro de esta temporada. | Foto: José Mendoza.

Envidiable. Así podría calificarse la marcha de la Cultural y Deportiva Leonesa en el Grupo I de Segunda División B. Con cinco puntos de ventaja con el segundo clasificado, el cuadro culturalista quiere aumentar las distancias o, al menos, mantenerlas. Para ello se ha reforzado en el mercado invernal con dos jugadores que mejoran aún más el nivel de la plantilla. Estos movimientos y toda la actualidad de la entidad han sido los temas que ha repasado Rubén de la Barrera en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Coruxo FC de este domingo a las 17:00 horas.

El técnico culturalista valoró como "positivas", las incorporaciones en el mercado invernal y apuntó que "tanto Iago como Samu vienen a ampliar las posibilidades del equipo". Rubén de la Barrera reveló que "uno de los motivos por los que optan por León es por clasificación, por juego y por sensaciones". El preparador gallego aseveró que "vienen con ganas de hacer ruido y eso va a fomentar una buena competencia, que es de lo que se trata en esta segunda vuelta". "Creo que para este tramo de temporada necesitaba reforzar aspectos como el desequilibrio, la profundidad y los recursos en campo contrario, por encima de posiciones", concluyó.

"La teoría es fácil: el tercer portero puede llegar a ser primero sin pasar por el segundo".

Las posibilidades de que entren este domingo en la convocatoria los nuevos fichajes son factibles por su estado de forma: "Samu llevaba cinco días sin entrenar con el Alcorcón, pero es un chico que está en un gran momento. Iago nunca ha dejado, incluso, de competir con su anterior equipo". Tampoco la posibilidad de que Antonio Martínez disponga de minutos: "De cara a este partido no sería descartable que Antonio Martínez tenga motivos". Sí explicó que la presencia de José León era complicada ya que "presuntamente puede que no llegue al partido" y añadió que "ahora mismo no hay ninguno descartado".

En cuanto a las salidas vividas el tema principal fue la portería. Rubén de la Barrera reveló que "la teoría es fácil: el tercer portero puede llegar a ser primero sin pasar por el segundo". El técnico aseveró que "son futbolistas aptos para un equipo con objetivos y han asumido su rol con la mayor profesionalidad". Además no dudó en rebajar el optimismo y colocar los pies en el suelo ante la dificultad del objetivo que acometen: "Hay que lanzar varios mensajes. El primero, que estamos más cerca de que este equipo el año próximo esté jugando en Segunda División B, ascienden solo cuatro. Por otro lado recordar que no es nada sencillo sacar los partidos".

Rubén de la Barrera explicó que "el Coruxo vendrá sin ningún tipo de complejo: han hecho una buena plantilla y están haciendo una buena temporada". El técnico expresó su idea de lo que tratarán de hacer en el Reino de León: "Normalmente se comportan de una forma presionante, profunda y pretenderán explotar aquellos espacios que nosotros abandonemos". No quiso olvidar que "tienen argumentos individuales arriba, por fuera para hacerte daño", y "además con la incorporación de Rubén, con una trayectoria importante, será un equipo a tener en cuenta en la segunda vuelta".