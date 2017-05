Rubén de la Barrera: "Es una final de 180 minutos"

Google Plus

Rubén de la Barrera en un encuentro de esta temporada. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

El Mini Estadi será testigo del enfrentamiento entre el FC Barcelona 'B' y la Cultural y Deportiva Leonesa en busca del ansiado ascenso a Segunda División. Un objetivo con el que arrancaron la temporada y que se encuenta a solo dos choques de distancia. Rubén de la Barrera, técnico culturalista, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro. El preparador gallego valoró la situación en la que llegan los suyos y lo que se encontrarán ante el filial blaugrana.

El preparador de la Cultural y Deportiva Leonesa no dudó en reconocer que "está siendo una semana diferente, jugamos el sábado y tienes un día menos para prepararlo". Pese a ello, Rubén de la Barrera reveló que "teníamos un buen conocimiento de las posibilidades que podían caer" y apostilló que "nos hemos beneficiado en estos tres días de conocerlos aún más". El técnico gallego comentó que "es un equipo filial, joven y con el añadido de tener futbolistas con experiencia, posibilidades de jugar en alguna superior". "Fiel a su estilo, ADN Barça y con gente muy rápida arriba", sentenció el entrenador.

"Defender más de lo habitual es muy probable".

A pesar de la importancia del duelo, el entrenador culturalista reconoció que "el tratamiento de este partido es como el resto. Es cierto que es una final de 180 minutos con la particularidad de tiempo-marcador puede condicionar". Rubén de la Barrera confirmó que "se trata de hacer un partido completo y equilibrado" y apuntó que "sobre todo sensación de poca probabilidad de que nos hagan daño, pero tanto aquí como en Barcelona". El preparador gallego tiene claro que deben sacar el máximo rendimiento del encuentro: "Sus números son importantes, pero esto es un playoff, una final y creo que nosotros debemos extraer esas circunstancias para que caigan a nuestro favor".

El nivel del rival hará, que la Cultural y Deportiva afronte un encuentro muy diferente a los que ha disputado hasta la fecha: "Defender más de lo habitual es muy probable", apuntó un Rubén de la Barrera que confirmó que "si pretendemos ir a Barcelona si nos la vamos a pasar 90 minutos corriendo detrás de la pelota al rival". El técnico gallego explicó que "nos va a tocar dar respuesta a lo que ellos hagan" y apostilló que "a mí me preocupa que en esos momentos tengamos capacidad óptima". "No condiciona el once porque esta función recae en todos", concluyó.

En este sentido, el técnico gallego confirmó que "el aspecto emocional es cuestión capital, un factor determinante" y añadió que "presuponiendo que ellos van a ser activos y tenemos que tener respuesta". Rubén de la Barrera reconoció que "contaba con Francisco Regalón, no se ha levantado el castigo y nos rearmaremos". Así, el prerador culturalista confía en el perfecto estado de forma de su sustituto: "Gianni Zuiverloon esperemos que esté bien".