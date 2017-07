David Bandera abandona el Racing de Ferrol

Google Plus

El jugador leonés en un encuentro de la pasada temporada. | Foto: Bibi Peón (VAVEL.com).

Una temporada después de llegar a la Ría de Ferrol, David Bandera está cerca de hacer las maletas rumbo a una nueva aventura. El jugador, natural de León, llegó ayer a un acuerdo con la entidad gallega para desvincularse del club a pesar de que aún le quedaba un año en el contrato. De esta forma la plantilla verde no está ni mucho menos cerrada, ya que desde la dirección deportiva aseguran que siguen rastreando el mercado en busca de dos o tres fichajes para apuntalar la plantilla.

Bandera y los fichajes

Además del central y los dos centrocampistas que esperan cerrar, en A Malata tendrán que buscar un recambio para David Bandera si finalmente acaba abandonando el club. Aunque Bandera había declarado hace poco más de una semana que esperaba revertir su situación en el equipo, Miguel Ángel Tena ya le había comunicado al mediapunta que no contaba con él de cara a la nueva temporada.

Bandera solo jugó 19 partidos la última temporada

Su llegada al Racing la temporada pasada cuando parecía tenerlo hecho con la SD Ponferradina fue una gran sorpresa para todos los aficionados, ya que su fichaje suponía la llegada de un jugador que había demostrado su calidad con el Atlético Astorga. Con el club maragato logró el ascenso a Segunda División B y fue uno de los hombres clave del equipo leonés durante dos temporadas en la división de bronce. En esas dos campañas convirtió 28 goles jugando 74 partidos, datos que quedan muy lejos de los 19 partidos y un único tanto firmado con la casaca ferrolana. A pesar de su mala temporada, Bandera sigue siendo un jugador con mucho cartel en Segunda B y ya podría tener muy avanzada su incorporación a otro equipo.

Mañana el Racing de Ferrol se enfrentará en A Malata al Deportivo de La Coruña en el que será su tercer partido de la pretemporada después de jugar el I Torneo Isidro Silveira contra el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón. Precisamente, de lo que haga el Depor en esta pretemporada está muy pendiente el cuadro verde. Dependiendo de los jugadores que incorpore el equipo de Pepe Mel y del papel de los canteranos en la pretemporada, los ferrolanos pueden volver a echar sus redes sobre algún jugador blanquiazul, especialmente sobre Bicho, que ya sabe lo que es jugar a las órdenes de Miguel Ángel Tena. Sin embargo, desde el club afirman que no tienen prisa a la hora de incorporar jugadores y que esperaran hasta encontrar la mejor opción. No quieren correr riesgos en el mercado de fichajes ante la falta de liquidez del equipo ferrolano e incluso valoran incorporar a un jugador con ficha de sub 23.

Por otro lado, esta mañana se sorteó el calendario oficial de la Segunda División B. El Racing, encuadrado en el nuevo Grupo I que aglutina a los equipos de Galicia, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, arrancará el torneo domestico el próximo 20 de agosto en A Malata ante el Coruxo CF y cerrará la temporada el 13 de mayo también en su feudo ante el CF Rayo Majadahonda. El primer derbi gallego de la temporada supondrá el primer paso en un año en el que los racinguistas esperan dar por fin el asalto definitivo a la Segunda División.