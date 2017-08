El Celta B golpea primero

Google Plus

PONTEVEDRA CF: Edu, Goldar, Jimmy, Mongil, Bruno (Prosi, min.45), Kevin, Miguel, Álex Fernández, Echaniz, Carlos Ramos (Mouriño, min.61) y Jorge (Añón, min.45).

El Celta B se impuso en la mañana del domingo a un Pontevedra al que le costó encontrar su juego sobre el verde del Municipal de Barreiro. Drazic en el minuto uno abrió la lata para que Méndez a diez minutos del final sentenciara. Añón al filo del desenlace, maquilló el resultado.

Para empezar, Drazic pone orden

Luisito optó por defensa de cinco como antaño en el final de la campaña pasada. Ello propició la escasez de juego en la medular siendo el Celta B el equipo que llevó el peso del choque. Un filial que tenía como delantero a Drazic un jugador tan díscolo como talentoso que no encontró su sitio ni en primera ni en segunda a pesar de su precoz edad y que busca en este tercer escalafón volver a renacer.

El serbio fue el gran protagonista cuando en el primer minuto de juego veía puerta libre de marca al que Edu no podía hacer nada. El joven ya generaba ilusión en la hinchada del filial. A pesar del resultado favorable el filial continuaba llevando el peso del choque y del Pontevedra no se veía atisbo de mejora.

Los de Luisito comenzaron a asentarse en el ecuador del primer tiempo pero sin crear excesivo peligro sobre la meta defendida por Dani Sotres. Posesiones más largas y encomendándose a Álex Fernández que daba un equilibrio necesario.

Victoria justa para los celestes

Luisito no conforme con lo visto movió el banquillo. Prosi y Añón sustituyeron a Bruno y Jorge Hernández. Lo cierto es que el equipo mejoró y se 'asomó' con asiduidad la meta defendida por Sotres. Para intentar igualar, Mouriño ingresó y por los locales, Pastrana ocupó el sitio de Drazic.

Con el juego igualado, Brais Méndez a diez minutos del final con un disparo desde fuera del área bate a Edu que no es quién de despejar el cuero. Sentenciaba el filial ante un Pontevedra que no se terminaba de encontrar en esta primera jornada.

Con el gol los de la Ciudad del Lérez comenzaron a asediar la meta local buscando recortar distancias. Lo cierto es que encontraron premio gracias a un remate de Añón tras un barullo en el área.

Con este resultado el conjunto visitante comienza con mal pie una temporada en la que tras lo realizado la pasada campaña se prevee ilusionante.

