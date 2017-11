Keidi, para todo lo que haga falta

Google Plus

Keidi posa ante los medios oficiales del Atlético en la previa de un partido | Foto: Club Atlético de Madrid.

Cuentan los más asiduos al Cerro del Espino, aquellos que no pierden ni el más mínimo detalle de cada entrenamiento del primer equipo, que el principal valor de Keidi Baré (Fier, agosto 1997) que acabó por conquistar a Diego Pablo Simeone fue su carácter indómito y un espíritu combativo en el campo que sigue los principios básicos del 'Cholismo' más arraigado. Añaden, también, que si por cuestiones técnicas o de calidad se tratara, los ojos del 'Cholo' focalizarían en otros canteranos. Sin embargo, y no siendo para nada exento de estas características cualitativas en cuanto a hambre, superación y ganas, no hay nadie en La Academia del Atlético de Madrid que encandile tanto al técnico argentino como sí lo hace el futbolista albanés.

Ese voraz apetito fue motivo suficiente para que el de Buenos Aires lo reclutara de forma permanente para los entrenamientos con el primer equipo. El trabajo paga, que diría el propio Simeone, por lo que su esfuerzo y su dedicación diaria obtuvo el merecido premio en enero de 2017 al debutar en Copa del Rey contra Las Palmas. No pasa desapercibido tampoco para Óscar Fernández, al que utiliza como capitán general en el Atlético de Madrid B por las mismas razones. Fue una pieza importante por su enorme despliegue físico en todos los éxitos cosechados por el Juvenil hace ya dos temporadas y lo está siendo, ahora, con el primer equipo de la cantera colchonera.

Los dos únicos partidos que Keidi no ha jugado al completo fueron por estar con la Selección sub-21 de su país

Su implicación en el juego, su voluntad para echarse el equipo a la espalda cuando la cosa pinta fea y su compromiso con todos sus compañeros convierten a Keidi en una preciada pieza, en un futbolista que todo técnico querría tener en su equipo. Prueba de ello es la fe que le demuestra Óscar Fernández: ha completado los noventa minutos en trece de los quince partidos disputados, mientras que en los otros dos restantes (contra Real Valladolid B y contra el Fuenlabrada) no figuró en las convocatorias del técnico valenciano ya que fue seleccionado por Albania para estar presente en los compromisos internacionales de la sub-21.

Así las cosas, forma parte, junto al central Antonio Montoro (15 partidos, de los cuales 14 fueron como titular y en 12 acabó sin ser sustituido) y al defensor Alberto Rodríguez ‘Tachi’ (titular en nueve ocasiones, completando los noventa minutos en todos ellos), de los únicos tres miembros del plantel que no abandonaron el campo antes de tiempo por decisión técnica.

Ha debutado con el primer equipo, marcó su primer gol y está preparado para estrenarse en Primera División

El de Fier, que llegó a la cantera del Atlético de Madrid en 2012 procedente del Apollonia, construye su futuro como rojiblanco con la precisión de un orfebre y la paciencia de un alfarero. Afronta su tercera temporada en el filial colchonero, sabiéndose conocedor de que hay unas expectativas depositadas en su figura. A sus 20 años ya ha participado en dos partidos de Copa con el primer equipo (Las Palmas y Elche), marcó en la Audi Cup contra el Liverpool y ha sido convocado para cuatro compromisos ligueros, sin la fortuna de poder haber debutado y convertirse, por tanto, en el primer futbolista de origen albanés en Primera División.