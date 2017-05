El Leioa muere en la orilla en medio de la vorágine

Google Plus

En el fútbol, las últimas jornadas son siempre crueles. A veces el fútbol niega el trabajo de toda una temporada. Todo se puede ir al garete con un partido malo, con un simple disparo envenenado, con un error defensivo o con una genialidad del rival. En definitiva, el fútbol es imprevisible. La última fecha de la categoría de bronce se condensaba un domingo a las seis de la tarde. Iba a ser un séptimo día lleno de emociones. La alegría de la salvación, la euforia del playoff o las lágrimas del descenso. Diferentes estados de ánimo iban a ser los protagonistas tras los últimos noventa minutos. Una hora y media para soñar o caer, para reír o llorar, para ganar o perder. Balompié en estado puro.

Desde ya minutos antes del partido, se apreciaba que hoy no iba a ser un partido corriente en Gobela, sino una auténtica final. La afición del Arenas se conjuró para tratar de vencer al Leioa y tener alguna opción de formar parte del torneo del KO. Mientras, los azulgranas querían superar el resultado de uno de sus dos rivales para así meterse en playoff. El feudo del Histórico fue poblándose de aficionados. Más de un millar de personas presenciaron el derbi de la Margen Derecha. Desde el vecino municipio de Leioa también se desplazaron varias decenas de aficionados, entre ellos la ruidosa peña Leioa Zaleak. Dos equipos amigos y vecinos se enfrentaban, pero solamente uno iba a sonreír tras el choque. Cuando el reloj marcó las seis en punto, comenzó la acción en Gobela.

Luisma Villa, lanzando una falta (elaboración propia)

Jon Pérez Bolo apostó por los siguientes jugadores: Pablo Fid en portería, Aguiar, Zumalakarregi, Bergara y Royo en defensa. Como pivotes, Matador y Txopi. Por delante, Ubis a una banda, Urkiza de enganche, Uranga en el otro costado y arriba Toril. Por su parte, Gordobil apostó por esta formación: Iturrioz en portería, Aldalur, Picón, Arregi y Javi Duro en la zaga. Córdoba y Unda en la medular. Xesc y Jorge García por bandas, Capó en el enganche y Sergi Arimany como "9".

Los locales dan primero

El Arenas salió más metido que el Leioa al choque, y fruto de esa intensidad, pronto iba a adelantarse en el electrónico. Toril remató un saque de esquina botado desde el costado izquierdo, poniendo el 1-0 en el electrónico. A los de Sarriena les costó despertar tras el golpe recibido. Por su parte, el Arenas de Getxo seguía acometiendo con agresividad hacia el área contraria. Aguiar estrelló su volea contra la pared de Gobela. Mientras, en Lasesarre, Jose Ramón adelantó a los fabriles, poniendo al Leioa a un solo gol del playoff. El gol gualdinegro pareció espolear a las huestes de Sarriena. Jorge García empezó a pedir el cuero y a participar, tratando de organizar el ataque azulgrana. El "11" visitante gozó de un tiro de falta, que sin embargo desperdició, mandando fuera. El siguiente sobresalto fue local, Urkiza empaló una volea desde la media luna que hizo lucirse a Iturrioz, que despejó a saque de esquina.

A partir del ecuador de la primera mitad, el Leioa trató de amarrar las riendas del partido. Sus centrocampistas se esforzaron en elaborar juego con paciencia, pero en defensa, el bloque no se mostraba tan seguro. El Arenas jugó con esa desconfianza y colgó multitud de balones aéreos, incluso desde el saque de banda. El balón volaba por el cielo getxotarra continuamente y tanto Arregi como Picón estuvieron muy exigidos. En el lado local, Ubis y Uranga fueron un constante incordio para el Leioa por ambos flancos. Los visitantes nunca estuvieron cómodos sobre la jaula de Gobela. El Histórico quería la Copa y lo estaba demostrando cada minuto. Los de Sarriena acabaron la primera parte dominando, pero fueron incapaces de crear ocasiones claras. El partido fue en general impreciso e intenso, siendo algo superiores los locales, que llegaron al descanso con un merecido 1-0. En el descanso fue homenajeado el guardameta Txemi, como jugador más regular, en un premio concedido por el propio Arenas.

Txopi recibiendo el trofeo (elaboración propia)

El primer cambio lo hizo Bolo. Camus sustituyó a Royo en el intervalo. En el segundo tiempo, el envite cambió de guion. El Leioa salió buscando las tablas y con ello, el provisional playoff. El Barakaldo seguía venciendo 1-0 al Rayo Majadahonda y en Las Llanas, el Fuenlabrada se imponía al Sestao por 0-2. Una sola diana les bastaba a los de Gordobil. Capó lo probó con un disparo seco y Arimany estuvo a punto de cazar un balón de gol, pero Bergara estuvo providencial, enviando a córner. La ocasión más clara hasta el momento llegó en manos de Pedro Capó, cuyo disparo fue atajado por Pablo Fid mediante una gran estirada. En ese momento, Gordobil lo vio claro, sacando el campo a Arimany y metiendo a Sota. Bolo también reaccionó, metiendo a Nacho Pérez por Ubis, cambio que resultaría clave en el devenir del choque.

Dos puñetazos casi letales

En los siguientes minutos, el Leioa continuó acechando. Sin embargo, los azulgranas dejaron espacios a la contra. Cuando mejor estaban los visitantes, Urkiza aprovechó la autopista del flanco izquierdo y puso el esférico en bandeja para el revulsivo Nacho Pérez, que empujó a la red. Con el 2-0, al de Elgoibar no le quedó otra que arriesgar, prescindiendo de Picón y dando entrada a Kike Tortosa. Las noticias no en absoluto buenas. El Rayo Majadahonda empataba en Barakaldo y esto hacía que el Leioa tuviera que marcar tres tantos para ser de playoff. Sin tiempo para digerir aún el segundo, llegó el tercer gol local, obra también de Nacho Pérez. El duelo parecía sentenciado, pero nada más lejos de la realidad, porque se iban a vivir los diez minutos más intensos de la temporada. Silas entró al campo por el Leioa y Luisma Villa lo hizo por el Arenas.

El Leioa se dispone a sacar de centro tras el 2-0 (fuente: propia)

Recuperación y agonía en busca del milagro

Cuando nadie creía, cuando nadie confiaba en el milagro, a diez minutos del final, Fran Sota empalmó un zurdazo que se coló por la escuadra de Pablo Fid. El tanto reactivó a los leioztarras, que de repente se lanzaron sin cesar buscando la machada. Arregi hizo un Alesanco y se colocó de punta. Dos minutos más tarde, el mismo zaguero remató dentro del área y colocó el 3-2. Pero la cosa no iba a acabar ahí. Arregi volvió a avisar, pero fue Xesc Reguís el que estableció las tablas. En seis minutos, tres goles. El encuentro perdió todo sentido táctico y se volvió descontrolado, loco, imprevisible. Un encuentro de esos que nos gustan a los aficionados pero que tan nerviosos ponen a los entrenadores, un auténtico correcalles. En una de esas, Córdoba derribó al último atacante local y se fue a la ducha.

Oda a la competitividad

El final del encuentro fue épico. Dos equipos que solamente querían ganar y dos aficiones que no cesaban de alentar. La pura esencia del fútbol, ese deporte actualmente tan contaminado. Las ocasiones llegaban prácticamente cada minuto, pues las defensas apenas podían actuar ante la locura que se había contagiado a cada uno de los 21 futbolistas. Ambos tuvieron ocasiones, Arregi tuvo otra clarísima para los suyos. En las últimas acciones el Leioa no bajaba a defender. Luisma Villa recibió solo y la cedió a Nacho Pérez, quien celebró su hattrick en poco más de media hora y enterró las aspiraciones del Leioa. A pesar de todo, el conjunto visitante quiso morir matando y trató aún de buscar el 4-4. El pitido final llegó y las lágrimas se apoderaron de los visitantes. Habiendo pisado la tierra prometida durante tantos días, se quedaron sin ella tras dos jornadas aciagas. Un triste final para una gran temporada.





El Leioa lamenta la derrota sobre el césped de Gobela (fuente propia)

El Arenas queda así a la espera de ver si puede entrar en Copa o no. Con 55 puntos, los areneros quedan como quntos mejores por puntos tras los veinte clasificados de forma directa. Melilla (60), Marbella (58), ,Logroñés (56), Real Unión (56) quedan por delante, por lo que será difícil para el Arenas jugar el torneo del KO, ya que necesitarían tres invitaciones.

Chapó

No hay razón para lamentarse en el Leioa. Lo que han hecho sus jugadores es único. Poner al modesto club en el mapa y asombrar a todo el fútbol modesto está al alcance de muy pocos. No hay que olvidar que los de Sarriena acaban de finalizar la mejor campaña de toda su historia. Su esfuerzo no quedará en vano, puesto que disputarán Copa del Rey la próxima temporada. Su hazaña es de proporciones colosales. Cada uno de sus integrantes, desde el utillero al presidente, merecen un sincero aplauso. Solamente detalles han impedido que el Leioa continúe su sueño. Pero como se suele decir, que les quiten lo bailao.

Puntuaciones VAVEL 2B

Arenas de Getxo SD Leioa Pablo Fid 6,5 Iturrioz 6,5 Agiar 6,5 Aldalur 6,5 Royo 7 Javi Duro 6 Zumalakarregi 7 Arregi 8 Bergara 7,5 Picón 6 Matador 7 Córdoba 7 Ubis 7 Xesc Reguís 7,5 Txopi (c) 7 Unda 5,5 Toril 6 Sergi 6 Urkiza 7,5 Capó 7 Uranga 7 Jorge García 7'5 Suplentes Camus 6,5 Fran Sota 7,5 Nacho Pérez 9 Kike Tortosa 7 Luisma Villa 7 Silas S.C