Regreso a Sevilla tras la gira en Japón

Lenglet en un encuentro de la pasada temporada | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Con dos encuentros de pretemporada disputados, el Sevilla Fútbol Club puso punto y final a su "stage" en tierras japonesas, donde ha permanecido estos últimos diez días, y ayer domingo regresó a la capital andaluza. La victoria ante el Cerezo Osaka y la derrota ante el Kashima Antlers dejan bastantes conclusiones a sacar tanto en el plano positivo como en el negativo, y en ellas deberá basarse Berizzo para afrontar las siguientes semanas de preparación, corrigiendo errores y potenciando las virtudes. Todo ello mientras continúa apuntalándose el plantel de cara a una temporada en la que la exigencia vuelve a ser máxima, empezando por la eliminatoria previa de la UEFA Champions League.

En cualquier caso, en el horizonte, más allá de esta semana de trabajo, aguarda la Emirates Cup, torneo amistoso que el Sevilla disputará el próximo fin de semana en Londres. El sábado (15:00 horas) toca el RB Leipzig, gran sensación de la pasada Bundesliga, y el domingo (17:20 horas) el anfitrión, el Arsenal de Özil, Alexis, Lacazette y compañía. Toda una prueba de nivel para medir las aspiraciones del cuadro sevillista y de qué puede ser capaz. El viernes el equipo partirá a tierras británicas después de una semana de trabajo que empezará el martes, siendo hoy lunes jornada de descanso.

De cualquier forma, esta semana se antoja fundamental para retornar a la buena dinámica y a generar sensaciones positivas, que tras la derrota ante el Kashima han quedado un poco al margen. En esa línea declaraba Claude Lenglet al término del encuentro ante el conjunto nipón, reconociendo que no fue ni de lejos el mejor día del Sevilla pero que no tira por tierra el buen trabajo acumulado durante todos los días previos: "Fue complicado para nosotros, pero hemos pasado diez días muy buenos en Japón, con mucho trabajo. Ha sido una derrota, pero vamos a trabajar para arreglar todos los detalles que no han sido buenos. Vamos a trabajar para mejorar y estar bien de cara a la eliminatoria de Champions. Todo se hace de cara a estar bien a mitad de agosto y empezar la Liga con el mejor pie posible”. Igual declaraba Sergio Escudero, que admitía la necesidad de mejorar cuanto antes: "Hay que seguir trabajando, la competición empieza en un mes y hay que mejorar para llegar a tope".