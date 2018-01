Montella: ''El principal rival del Sevilla es el propio Sevilla''

Google Plus

Montella en la rueda de prensa. Foto: Sevilla FC.

En medio del enfado y del caos que hay en torno al Sevilla, el calendario no da tregua y el equipo ha de jugar el último partido de la primera vuelta ante el Alavés en Mendizorroza. Para ello, el técnico italiano es optimista de cara al encuentro siendo consciente de la mentalidad que tiene hoy en día el equipo y del ambiente negativo que les rodea.

Montella cree tener el antídoto para ello: ''Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y seguir en nuestro camino. El principal rival del Sevilla es el Sevilla. Lo importante es salir motivados en los partidos siguientes''.

''Lo importante es salir motivados y mirar con optimismo los siguientes partidos''

El entrenador italiano asegura ver visto mejoría en la plantilla desde su llegada a la entidad nervionense: ''Claro que he visto mejorías, no hemos tenido mucha continuidad porque apenas llevamos 15 días, pero trabajando e insistiendo todo va a ir mucho mejor. Soy muy optimista, creo en el trabajo y que trabajando vamos a mejorar. Ya sí lo he visto, aunque sea pequeñas mejorías. La plantilla tiene mucha calidad y estoy seguro de que vamos a mejorar''.

Montella es optimista para los siguientes partidos del Sevilla. Foto: Sevilla FC.

Sobre los partidos anteriores como el derbi, el técnico prefiere dejar de hablarlo y seguir adelante para los próximos encuentros: ''Prefiero no pensar más sobre encuentros que ya han sucedido. Lo importante es salir motivados y mirar los partidos siguientes con mucho optimismo''.

El técnico también comentó sobre el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que le conjunto nervionense le tocará jugar contra el Atlético de Madrid, uno de los equipos más difíciles del torneo: ''La victoria ante el Cádiz nos da la oportunidad de enfrentarnos aun gran equipo, de los mejores a nivel europeo y la motivación que ello conlleva es muy importante para nosotros, aunque ahora mismo tenemos en mente el partido de mañana, que es fundamental para nosotros''.

Montella opinó sobre el estilo de juego de su homólogo en el Atlético de Madrid, Simeone: ''He leído mucho sobre su filosofía en el pasado, sus equipos son muy físicos y verticales y cuando un entrenador logra instaurar su filosofía en el equipo, significa que es muy bueno''.

En cuanto al nuevo fichaje, Arana, el entrenador ha valorado sus primeros entrenamientos con la elástica sevillista: ''Necesitamos tiempo para valorarle, pero va a ser un grandísimo jugador''. En cuanto al ex director deportivo del club, Monchi, le deseó ''éxito por el bien de todos y del equipo''.