Previa SmackDown Live 24/07/18: ¿Quién enfrentará a AJ Styles?

El próximo episodio de SmackDown Live será el número 988 y se celebrará en el Ford Center de Evansville, Indiana. La misma compañía ha hecho oficiales algunas luchas y promociones durante el programa que será transmitido por la cadena USA y Fox Sports.

En busca de nuevo reto

El campeón de WWE, AJ Styles derrotó a Rusev en Extreme Rules y ahora está a la espera de un nuevo oponente para el evento más grande del verano, SummerSlam. La gerente general de la marca azul, Paige, declaró la semana pasada que ella será quien nombre al próximo rival del Fenomenal. Puede que sea un regreso sorpresa o algún integrante ya conocido del vestuario. ¿Quién será el nuevo retador al título en posesión del mejor competidor de WWE actualmente?

Becky Lynch quiere coronar

Foto: WWE

La irlandesa Becky Lynch ha acumulado una atractiva racha de victorias en anteriores semanas, colándose en el foco por el campeonato femenino que está actualmente en manos de Carmella. Tras derrotar a Mandy Rose la semana pasada, Lynch manifestó su ambición por el campeonato femenino de SmackDown.

Paige escuchó los deseos de la irlandesa y pactó una lucha contra la Princesa de Staten Island, con el aliciente de que, si Becky triunfa, tendrá una oportunidad por el campeonato en SummerSlam y si Carmella gana, podrá hacer la "Mellabration" más grande de las "Mellabration".

Torneo por los títulos de pareja

Paige reveló en su cuenta de Twitter el pasado sábado que para determinar a los retadores a los campeonatos en pareja de la marca azul, se llevará a cabo un torneo por las próximas tres semanas entre todas las parejas disponibles. Los ganadores enfrentarán a los Bludgeon Brothers en SummerSlam.

Las parejas que entrarán al torneo son SAnitY, The Usos, The New Day y The Bar. El domingo, la gerente general, anunció que la primera llave se disputará entre SAnitY y The New Day en el episodio de esta noche.

Víbora al acecho

Al igual que como ocurrió en Extreme Rules, Randy Orton atacó nuevamente a Jeff Hardy la semana pasada, culminando una lucha entre el Enigma Carismático y Shinsuke Nakamura. Después, el varias veces campeón mundial enfocó su ataque en Hardy, tirando del piercing en su oreja, causando asombro en la arena y la preocupación por el ex campeón de los Estados Unidos.

Se especula que esta semana se conocerán los motivos por los cuales el Depredador Máximo está atacando con furia a Jeff y si sus planes sufrirán de algún 'giro del destino'.

¿Al fin?

Desde el retorno de Daniel Bryan a los cuadriláteros como luchador y la vuelta del Miz a SmackDown Live a petición del Yes Man, han entrado en un curso de colisión por una lucha que lleva bastante tiempo cocinándose. Hasta la semana pasada, Bryan y The Miz solo se habían enfrascado en luchas de palabras, hasta que el A-Lister realizó un funeral satírico al Team Hell No tras la paliza recibida en Extreme Rules. Daniel Bryan no vio esto con gracia e irrumpió con un ataque al ex campeón intercontinental.

Parece que la lucha entre ambos está próxima a darse y en el próximo SmackDown se daría desarrollo a una rivalidad que empezó hace mucho tiempo, cuando Bryan no podía asestar los golpes que tanto quería dar al Miz.