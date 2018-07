Resultados Smackdown Live 24 de julio de 2018: Samoa Joe busca el oro

Smackdown se acerca cada vez más al episodio número 1000 de su historia. El capítulo 988 se llevó a cabo este martes 24 de julio, y en él se definiría un nuevo retador al Campeonato de WWE que tiene AJ Styles en su poder. Además, estaba pactado un combate entre Carmella y Becky Lynch, en donde esta última ganaría el derecho a ser retadora N°1 por el Campeonato Femenino de Smackdown Live si la derrotaba.

La transmisión inició con The Miz y Maryse llegando con su hija recién nacida bajándose de una limusina. Sin embargo, el primero en aparecer ante el público de Evansville, es Randy Orton, que desvelaría el porqué ha atacado a Jeff Hardy en las últimas semanas. Dice que ha escuchado todas las teorías de por qué ha hecho lo que hizo contra Hardy, pero que todas son falsas. Afirma que atacó a Hardy por culpa del público, ya que celebran en sus victorias, pero le dan la espalda cuando pierde. Añade que él comenzó su carrera batiéndose contra los mejores y que bien se ha ganado en su momento, el apodo de Asesino de Leyendas. Sin embargo dice que si hay gente que mata leyendas, es el mismo público al no darle el respeto que merece. Afirma que a diferencia de los demás, no se dejará vencer, ya que planea acabar con la carrera de Jeff Hardy.

Resultados

1) Andrade "Cien" Almas (c. Zelina Vega) derrotó a Rusev (c. Lana) vía pinfall, luego de aplicar su Hammer DDT, cuando el búlgaro se distraía en un altercado que hubo entre Lana y Zelina, en donde intervino Aiden English que golpeó accidentalmente a la rubia cuando Zelina lo empujó.

R-Truth y Tye Dillinger hablan en backstage sobre los últimos encuentro que han tenido con Samoa Joe y Truth parece estar listo para enfrentarlo y darle una lección de respeto.

Por otra parte, Lana y Aiden English discuten luego de la pelea de Rusev, hasta él mismo les dice que tal vez ninguno de los dos sea lo mejor para el "Rusev Day".

2) Samoa Joe venció a R-Truth vía sumisión, luego de aplicarle su Coquina Clutch.

Asuka está en backstage y ve un cartel del PPV Evolution, anunciado el lunes por Stephanie McMahon. Es entrevistada por Charly Caruso y afirma estar muy emocionada y lista para dar lo mejor de sí, pero que lamentablemente quien no está lista para ella es Billie Kay.

3) Asuka derrotó a Billie Kay (c. Peyton Royce) vía pinfall, luego de noquearla con tres patadas.

Shinsuke Nakamura se mofa de Jeff Hardy, diciéndole que estuvo muy cerca de recuperar su presea, pero que él ha sido más inteligente. También le advierte a Orton que el podrá ser una serpiente, pero que el también muerde.

Paige es la siguiente en salir a escena, y dice que está orgullosa de ser la gerenta general de SmackDown Live, pero más lo está de su plantilla, que está dando un show increíble, y que formará parte de Evolution. Habla de que se acerca SummerSlam, lo que significa que se tendrá que revelar quién será el próximo retador de AJ Styles por su Campeonato de la WWEy acto seguido lo presenta. Styles llega al ring y dice que cuando escuchó a Stephanie McMahon hablar sobre Evolution, no pudo evitar pensar en su hija y sentirse orgulloso de que no habrá nada que podrá detenerla; y que también piensa en SummerSlam. Antes de que entré el retador elegido por Paige, entra James Ellsworth, y le dice que si bien ha vuelto a WWE para ayudar a su princesa, Carmella, también lo hizo para tomar el Campeonato que por derecho es suyo, ya que ha vencido limpio a Styles tres veces. Paige le dice a Ellsworth que pare, que es un chiste y él le responde que el verdadero chiste acá es ella, por su estilo gótico. Paige decide despedirlo y dos miembros de seguridad lo llevan hasta la una de las puertas que da entrada al backstage hasta que la misma Paige lo lanza hacia afuera con una patada. Cuando la transmisión regresa al ring, Samoa Joe ha atacado a AJ Styles por la espalda y también aplica su Coquina Clutch. Luego de soltarlo firma el contrato que estipula el combate en SummerSlam, así que es oficial: AJ Styles vs Samoa Joe por el Campeonato de WWE.

Paige reclama a Samoa Joe por lo sucedido recientemente, y luego se encuentra a Carmella, que se queja del despido de James Ellsworth. Paige le recuerda que "Mella is Money", y que ella se podría encontrar un nuevo novio. Carmella dice que a pesar de que a ella no le agrade, ella todavía es la campeona, y asegura pensar serlo hasta Evolution, ya que vencerá a Becky Lynch para no defender su título en Summerslam.

4) Becky Lynch venció a Carmella vía sumisión, luego de aplicarle su Dis Arm Her. Con esto, ambas se enfrentarán en SummerSlam, pero esta vez será por el Campeonato Femenino de Smackdown Live.

Los Bludgeon Brothers advierten que no importa quiénes ganen el torneo para decidir al nuevo equipo retador al Campeonato en Parejas de SmackDown Live, el resultado será el mismo: Una paliza.

5) First Round Of SummerSlam Tag Team Championship Tournament: The New Day (Xavier Woods & Big E / c. Kofi Kingston) derrotaron a SAnitY (Alexander Wolf & Killian Dain / c. Eric Young) vía pinfall luego de que aplicaran el Midnight Hour sobre Wolf.

The Usos, que se habían mantenido en la mesa de comentarios, se acercan para enfrentarse a The New Day, pero son interrumpidos, ya que son Sheamus y Cesaro quienes aparecen, después de varios meses de ausencia. Aseguran que vencerán a los Usos, luego a The New Day, y luego a los Bludgeon Brothers para estar donde deben, en la cima de todo.

Paige se encuentra a The Miz y a Maryse, quienes están jugando con Monroe. Les dice que ha conseguido un buen niñero mientras ellos están en escena y aparece Sin Cara. The Miz y Maryse deciden llevarse a la bebé.

Ya en el ring, Maryse toca el tema de Evolution, diciendo que toda la revolución femenina ha comenzado con ella, y Miz dice que su nuevo reality show romperá los ratings ante todos sus competidores. También menciona que Monroe Sky también estará en él y que en pocos días logrará lo que nunca ha hecho Daniel Bryan. Pasa a mostrar avances de su show, pero todo parece ser fracasos del Miz. Luego se muestra a Daniel Bryan, que le dice que no podía pasar la oportunidad de jugarle una broma, pero que ahora bajará a darle las disculpas en persona. Daniel llega al ringside, pero hay dos personas de seguridad impidiéndole pasar; amaga con irse pero se lanza sobre ambos y termina estrellándolos con las barreras que los separan del público. Luego sube al ring y se acerca a The Miz, que le lanza a quien se suponía era Monroe Sky, pero que en realidad era un bebé de juguete y le conecta una patada para luego rematar con su Skull-Crushing Finale. The Miz toma el micrófono y dice que jamás se habría arriesgado a presentar a su bebé a un público tan nefasto como el presente y que si quieren ver a la verdadera Monroe Sky, deberán hacerlo a través de "Miz and Misses".