La vista al pasado: Edge vence a Mr. Kennedy por el maletín

Corría el año 2007 y el concepto de Money in the Bank no era tan reconocido como lo es hoy, siendo considerado ahora como la segunda estipulación favorita de los fanáticos, después de Royal Rumble. Anteriormente celebrada como un combate regular del mayor evento del deporte de entretenimiento, la lucha de escaleras por un maletín que permite una oportunidad titular al portador cuando lo deseé en el rango de un año.

En Wrestlemania 23 se disputó por tercera ocasión la lucha de escaleras por el maletín, con 8 participantes, donde Mr Kennedy salió victorioso frente a CM Punk, King Booker, Jeff Hardy, Matt Hardy, Finlay y Randy Orton, además de Edge.

Foto: wwe.com

Según el propio Kennedy, canjearía el derecho por un combate titular hasta Wrestlemania 24, sin embargo, sus ambiciones fueron destruidas por la Superestrella Categoría R, Edge, quien en la edición de Monday Night Raw celebrada el siete de mayo, un mes después de la victoria del de Green Bay, Wisconsin, arrebató el contrato al tomar ventaja antes de iniciar el combate.

Edge atacó a Kennedy por la espalda a su ingreso al ring, y siguió con las agresiones en las afueras de éste utilizando un monitor de la mesa de comentaristas para hacer más daño. Al final dentro del cuadrilátero, la movida favorita de Edge, la lanza, culminó con el enfrentamiento en pocos segundos.

Posteriormente el máximo oportunista hizo efectiva la opción frente al Undertaker tras una pelea Steel Cage que sostuvo el enterrador contra Batista, y al que al finalizar fue atacado por Mark Henry. Edge aprovechó la situación y obtuvo así por primera vez el World Heavyweight Championship, siendo el primero en canjear en una marca distinta a la que pertenecía.

Foto: wwe.com

A pesar de que varios han fallado en el canjeo del maletín, solo Mr. Kennedy nunca tuvo la oportunidad de hacer efectiva esa cláusula, algo que le podría pasar a Braun Strowman en SummerSlam si pierde ante Kevin Owens. Por otro lado, Edge fue partícipe de los cuatro primeros cobros del maletín, siendo el primer ganador, interrumpiendo el canjeo de Rob Van Dam ante John Cena, canjeando éste, y siendo el perdedor del campeonato frente a CM Punk en la cuarta ocasión.