Los Rams dieron el golpe y sacaron boleto hacia Atlanta 

New Orleans Saints no pudo aprovechar su condición de local y terminó sucumbiendo ante Los Ángeles en overtime. Los Rams no comenzaron bien el juego y llegaron a estar abajo 13 a 0. Sin embargo, se recuperó gracias a la labor de su defensiva y de su quarterback, Jared Goff. Greg Zuerlein forzó el tiempo extra con un gol de campo y él mismo se encargó de darle la victoria a su equipo.

Los Rams vuelven a un Súper Bowl tras 17 años de ausencia cuando cayó ante los Patriots 20-17 en el Mercedes-Benz Superdome. La franquicia angelina intentará volver a lograr un anillo tras lograrlo en 1999 de la mano de Dick Vermeil, como head coach, y de Kurt Warner, como quarterback y MVP.

Jared Goff terminó con 297 yardas aéreas, un touchdown y una intercepción. Mientras que, Brandin Cooks atrapó 7 pases para 107 yardas. Por su parte, en los Saints, Drew Brees concretó 26 pases para 249 yardas, 2 anotaciones y una intercepción. Alvin Kamara fue otro destacado con 111 yardas combinadas.

La defensiva de los Rams intentó presionar a Brees en el comienzo y forzó dos terceras oportunidades y largo. Sin embargo, como sucedió ante los Eagles, el quarterback conectó con Thomas y Kamara para mover cadenas. Luego, un pase pantalla al corredor los llevó a la yarda 22 de los Rams. Brees intentó la anotación con su ala cerrada Dan Arnold pero este no logró hacerse del balón y los Saints tuvieron que conformarse con un gol de campo de Will Lutz.

Goff y compañía ingresaron al campo bajo una silbatina general del Mercedes-Benz Superdome. Con 3ra & 7, Goff intentó un pase corto hacia Gurley pero el balón se le escapó de las manos y el Linebacker Demario Davis estuvo atento para interceptar el pase en zona roja rival. No obstante, la defensiva volvió a hacer su trabajo y detuvo a los Saints. El efectivo Lutz volvió a anotar y dejó el juego 6-0.

Los dirigidos por Sean McVay no encontraban su ritmo en ataque. Goff intentó conectar con Woods, aunque el receptor estuvo muy bien defendido. De esta manera, Hekker ingresó para el despeje y New Orleans regresaba al ataque para aumentar la diferencia. Brees conectó con Hill y rápidamente los Saints llegaron a medio campo. Thomas volvió a lucirse e ingresó a zona roja pero luego, Kamara no pudo mover cadenas y fue detenido en 4ta oportunidad. Sin embargo, el defensivo Michael Brockers le regaló el 1st & 10 por un castigo muy inoportuno. Brees no perdonó y logró la anotación con su ala cerrada Garrett Griffin.

Con el juego 13-0, Goff debía responder pero no lograba mover las cadenas. El quarterback se mostraba molesto y sin respuestas ante el escenario hostil que le proponían los hinchas locales. En 4th & 5, Hekker hizo un engaño y lanzó corto con Shields para lograr el 1st & 10. Una jugada muy arriesgada por parte de McVay, aunque muy utilizada durante toda la temporada. Los Rams aprovecharon la jugada y gracias a C.J Anderson avanzaron en el terreno, logrando así su mejor serie del juego. La defensiva de los Saints se cerraron en zona roja y Zuerlein marcó los primeros puntos de los Rams.

Drew Brees jugó de mayor a menor el partido. La defensiva de los Rams tuvo una gran presentación permitiendo solo 23 puntos a la mejor ofensiva de la NFC (Imagen: therams.com)

El juego era dominado por los Saints pero la diferencia no se veía reflejada en el marcador. Además, poco a poco los Rams fueron emparejando el juego. La defensiva de Los Ángeles logró frenar a Brees y Goff tenía la última posesión del primer tiempo para descontar. El quarterback salió decidido y los Rams recuperaron la memoria en ofensiva. Brandin Cooks se hizo presente y tras un pase de 36 yardas logró el 1st & goal. Gurley no defraudó y logró la anotación para dejar el marcador 13-10.

Los Rams tenían la primera serie ofensiva del segundo tiempo. Sin embargo, la línea defensiva presionó a Goff y sus envíos no fueron concretados. Hekker despejó y Brees comenzaba en su yarda 30. Kamara e Ingram se hicieron cargo de la ofensiva por tierra y también por aire. Entre los dos castigaron a una defensiva que se había mostrado muy sólida hasta ese momento y llegaron a zona roja. Los Rams se cerraron e intentaron obligar a otro gol de campo pero Sean Payton dispuso de una jugada sorpresa y Taysom Hill anotó el touchdown tras un pase corto de Drew Brees.

Los Rams respondieron y Goff volvió lastimar por aire con Brandin Cooks, quien llegó a la yarda 17 tras un pase de 25 yardas. Josh Reynolds quedó a nada de lograr la anotación gracias a una jugada reversible. Finalmente, Goff engañó por tierra y lanzó hacia la esquina derecha donde estaba en solitario Tyler Higbee.

Brandin Cooks fue clave por aire. El receptor jugara su segundo Súper Bowl consecutivo tras ser parte de la edición LII jugando para los Patriots (Imagen: therams.com)

Un castigo en la patada de despeje le dio la posibilidad a los Saints de arrancar en territorio de los Rams. Sin embargo, Brees no estuvo fino en los envíos y el cornerback Nickell Robey estuvo a nada de interceptarlo. Los Ángeles volvieron al ataque y debían aprovechar el trabajo de su defensiva.

Con 3rd & 3, Goff alargó la jugada y vio sólo a Gerald Everett que se escapó 39 hasta la yarda 45 de los Saints. Otra jugada grande los Rams lo volvieron a depositar en zona roja. En este caso, Reynolds superó a su defensivo y fue derribado en la yarda 7. Los Ángeles intentaron anotar por tierra pero C.J Anderson no logró quebrar la resistencia de la defensiva y Zuerlein empató el juego a falta de 5 minutos.

Los Saints sabían que si consumían el reloj y avanzaban en el terreno tenían muchas posibilidades de ganar el juego. En 3rd & 2, Kamara le dio vida al equipo y luego, Brees lanzó profundo y conectó con Ted Ginn hasta la yarda 13 de los Rams y el juego se fue a la pausa de los dos minutos. De manera sorpresiva, Sean Payton no manejó bien la ofensiva y Brees lanzó dos veces en busca del 1ro & 10, permitiéndole a los Rams no usar todos sus tiempos fuera. Los jueces omitieron una interferencia defensiva clave contra Tommylee Lewis y Will Lutz anotó el gol de campo para dejar el juego 23 a 20. La decisión de los árbitros fue muy repudiada por Payton y por todos los presentes en el Mercedes Superdome.

Los Rams tenían el balón y 1:41 en el reloj para buscar la victoria. Una gigantesca recepción de Reynolds los ubicó en medio campo. Luego, Woods hizo gala de su altura y bajó el ovoide para lograr la atrapada en la yarda 33 de los Saints. Goff intentó acercar más el balón pero se apresuró y Zuerlein tuvo nervios de acero para lograr el gol de campo y empatar el juego a falta de 15 segundos. Brees no quiso poner el balón en riesgo y puso rodilla en tierra para mandar el juego al tiempo extra.

Greg Zuerlein llevó el juego a overtime y luego lo gano con un field goal de 57 yardas (Imagen: therams.com)

New Orleans ganó el volado y Brees abrió el overtime dentro del campo. Un castigo por Interferencia los adelantó a la yarda 40. Sin embargo, Brees intentó un pase a la esquina pero Josh Johnson hizo una jugada grande e interceptó al quarterback en la yarda 46 de Los Ángeles. Un error del quarterback en el momento más delicado le daba la chance a los Rams de anotar de cualquier forma para ganar.

Goff acercó el ovoide la yarda 42 de los Saints con Higbee y luego, volvió a conectar con él para llegar a la yarda 39 rival. En tercera oportunidad, Brandin Cooks no logró hacerse del balón y Greg Zuerlein tenía el sueño de toda la ciudad de los Ángeles en sus pies. El pateador convirtió el gol de campo de 57 yardas y los Rams volverán a jugar un Súper Bowl tras 17 años de espera.