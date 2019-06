Análisis previo a la temporada 2019: Los Ángeles Rams y Seattle Seahawks

Estamos a menos de tres meses que comience la temporada regular de la NFL. Las franquicias se encuentran en sus primeras semanas de entrenamiento. Estos sirven para acondicionar el físico de los jugadores, ver como se desempeñan los nuevos jugadores elegidos vía draft o firmándolos en la agencia libre, comprender el libro de jugadas y delinear los objetivos a corto y largo plazo de cada equipo.

En las notas anteriores se realizó el análisis de los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers. Ambos equipos comparten la División Oeste de la Conferencia Nacional. Ahora es el turno de estudiar la “offseason” de las otras dos franquicias que militan en la misma división, los Seattle Seahawks y los Ángeles Rams.

Ambas escuadras han realizado una silenciosa temporada baja donde han perdido jugadores muy importantes y no han incorporado jugadores de gran renombre. El principal motivo por la cual no han adquirido jugadores de gran calidad fue el alto tope salarial que ya tenían en sus filas.

Seattle Seahawks

El conjunto del Estado de Oregon viene de un 2018 que sorprendió a propios y extraños. Con un récord de 10 ganados y 6 perdidos entraron a los playoffs como equipo comodín. En un partido muy cerrado, en los Wild Card, perdieron 24-22 frente a los Cowboys.

En ese año fueron el mejor equipo de la NFL en cuanto al ataque terrestre, con un promedio de 160 yardas por encuentro. Esto se debe a la gran temporada que tuvieron los corredores Chris Carson (superó las 1000 yardas) y el novato Rashaad Penny y además a un gran trabajo de la línea ofensiva que pudo abrir numerosos huecos para que se puedan escapar los porta balones. Para suerte de ellos, en este aspecto del juego, en estos meses, no sufrieron bajas significativas. Esto quiere decir, que continúa el plantel que logró ser el mejor equipo corredor de toda la liga.

Continuando con el ataque dirigido por el coordinador ofensivo, Brian Schottenheimer, el juego aéreo era una necesidad principal a reforzar. Lamentablemente, y producto de muchas lesiones, se retiró el receptor principal de la franquicia Doug Baldwin. Con esta baja, solamente quedaban en la franquicia, los receptores Tyler Lockett y David Moore como receptores de calidad. Por eso, era necesario incorporar jugadores en esa posición. En la agencia libre no han firmado a ningún receptor abierto, pero en el draft 2019 seleccionaron dos jugadores que les permite agrandar la cantidad de receptores. Los deportistas drafteados fueron Gary Jennings de la Universidad de West Virginia, John Ursua, y DK Metcalf, egresado de la Universidad de Ole Miss. La gerencia de los Halcones Marinos tiene absoluta confianza en Metcalf y creen que su impacto en la franquicia se va a producir de manera inmediata. Este corpulento receptor tiene una velocidad impresionante, que le puede ganar a cualquier marcador en jugadas largas. Asimismo, y dada su talla físico, es muy difícil de taclear y en el aire suele ganar la pelota. El aspecto a mejorar es la técnica la pies y las rutas donde debe cortar bruscamente. Si lograr desarrollar esto, podría ser un receptor elite en la NFL.

D.K.Metcalf, egresado de Ole Miss jugará para los Seattle Seahawks (Seahawks.com)

En el aspecto defensivo, Seattle ha perdido jugadores muy importantes. El profundo y uno de los líderes de la defensa, Earl Thomas, se mudó a Baltimore para jugar con los Ravens. Thomas, era el último bastión de tan legendaria, Legión of Boom. Con esta partida, no quedan más componentes esa excelente defensiva secundaria. Para suplir esta baja, el equipo dirigido por el entrenador en jefe, Pete Carroll, escogió en el Draft 2019, al jugador Marquise Blair, de la Universidad de Utah. Blair, es un safety veloz y sumamente versátil. Es un jugador muy físico y competitivo, le gusta participar en la acción y estar cerca de la línea de golpeo. En cuanto a su lectura, es bastante consciente de las rutas que se efectuando dentro de zona de cobertura y siempre está bien ubicado. Un detalle no menor, es que si quiere establecer dentro de la NFL, debe mejorar su técnica de tacleo. Muchas veces es ineficiente y pierde a su jugador por esta mala técnica.

En las trincheras, han sufrido la baja del defensive end, Frank Clark (fue transferido a los Kansas City Chiefs). Clark, en el 2018, fue el líder de la franquicia en sacks, con 13 y era único jugador que ejercía una presión real sobre el mariscal rival. Para contrarrestar esta baja, Seattle, firmó al pass rusher, ex Detroit Lions, Ezequiel Ansah, y draftearon al jugador de la Universidad de TCU, L.J.Collier. Ansah, es un experimentado jugador, que saber cómo presionar al mariscal, pero en los últimos años no hay obtenido buenos años. El coordinador defensivo. Ken Norton Jr., confía que lo puede volverá a ubicar entre los mejores caza mariscales de la liga. Collier, elegido en la primera ronda en el draft, seguramente no será titular en su primer año. Si bien tiene una muy buena técnica de manos, se demora demasiado en desplegar su plan de ataque para vencer los bloques y terminar jugando de forma más reactiva. Además, no es demasiado explosivo y es bastante ajustado en todo su cuerpo.

Ezequiel Ansah realizando sus primeros pasos en su nuevo equipo (foto Seahawks.com)

Vale decir también, que durante estos meses sin NFL, se retiró el pateador, el eterno Sebastián Janikowsky, y para enmendar esto, la franquicia del dueño, Paul Allen, firmó al confiable pateador, ex Jets de New York, Jason Myers.

Por último, y como backup del QB, Russell Wilson, los Seahawks, rubricaron a Geno Smith, ex Jets, Giants y Chargers.

Si bien la ofensiva, no tuvo tantas modificaciones, la defensiva ha perdido baluartes que pueden provocar que la temporada 2019 no sea igual de positiva que la anterior. Pero con un mariscal como Wilson, que siempre crece en los momentos más difíciles y un entrenador en jefe, muy inteligente como Pete Carroll, la fanaticada numero 12 (así se la denomina a los hinchas de Seattle) siempre puede soñar en que equipo llegue a los playoffs.

Los Ángeles Rams

Los Rams, son los bicampeones de la división y finalistas de la Súper Bowl LIII (perdieron con Los New England Patriots por 13-3). Al Súper Bowl, llegaron por ser los campeones de la Conferencia Nacional, al derrotar en condición de visitante a los New Orleans Saints en tiempo extra.

En la offseason de esta temporada, los Rams perdieron jugadores muy importantes en defensa. Como se dijo anteriormente, el oneroso cupo salarial provocó que las adquisiciones en la agencia libre sean muy pocas o insignificantes y la mayoría de nuevos jugadores provengan del draft 2019. Entre las bajas, se pueden destacar el profundo Lamarcus Joyner, que partió hacia los Oakland Raiders, el linebacker, Mark Barron que jugará la próxima liga con los Steelers de Pittsburgh y el tacle defensivo, Ndamukomg Suh que firmó con los Tampa Bay Buccaneers. La única baja que pudieron suplir en la Agencia Libre fue la de Joyner, ya que pudieron conseguir al ex, Ravens de Baltimore, Eric Weddle. Otra incorporación en la agencia libre fue firma del apoyador ex Green Bay Packers, Clay Mathews. Este apoyador aportará a los angelinos experiencia, mucha fiereza en los tacles, y presión al mariscal. Igualmente, debe mejorar su disciplina que ya en las ultimas temporada ha efectuados numerosas faltas dentro del campo de juego

Clay Mathews, ex Packers, entrenando por primera vez con los Rams (foto Rams.com)

En el draft 2019, la defensa dirigida por el coordinador defensivo, el veterano Wade Phillips, consiguió tres jugadores que puedan aportar recambio y calidad. Estos son, el profundo Taylor Rapp de la Universidad de Washington, el tacle defensivo Gregg, Gaines, de la misma universidad de Rapp y el esquinero de David Long. Si bien, en el primer año, se espera que Rapp, sea suplente de Eric Weddle, a mediano y largo plazo, la expectativa es que sea el profundo libre titular de los Rams. Rapp, es un profundo muy competitivo, con mucha velocidad y fiereza en los tacles. Tiene una muy buena técnica de pies, que hace que pueda cambiar de dirección con facilidad y sin perder velocidad. Si quiere mantenerse dentro de la liga, deberá mejorar su lectura de juego, hacer más rápidas sus transiciones hasta donde se ejecuta la jugada y su cobertura hombre a hombre. Gregg Gaines, tendrá el privilegio de aprender del mejor linero defensivo de la liga como lo es Aaron Donald. Su mayor virtud es cubrir la corrida interna de los rivales, una vez que establece en un hueco, es muy difícil que los lineros ofensivos lo puedan mover. Entre sus ítems a mejorar es la técnica de manos para poder deshacerse más rápido de sus bloqueadores y ser más rápido en sus desplazamientos laterales. David Long, será el recambio de Aqib Talib y Marcus Peters y en muchos casos será el esquinero que marque al receptor de slot rival. las ultimas temporada ha efectuados numerosas faltas dentro del campo de juego

el novato Taylor Rapp en sus primeros entrenamientos con los Rams (foto Rams.com)

Si bien, no son adquisiciones porque ya se encontraban en la plantilla, en este año, la Gerencia les renovó contrato al caza mariscales, Dante Fowler Jr. y al apoyador central Corey Littleton, jugadores muy importantes en este sistema defensiva de Philips.

La ofensiva dirigida por entrenador en jefe, Sean Mcvay, fue una de las mejores ofensivas de liga la temporada anterior, y este año se presume que podrían estar en una igual posición. No tiene ninguna baja valiosa que hagan pensar otra cosa. Lo que sí, hay mucha incertidumbre acerca del aspecto físico del corredor estrella, Todd Gurley. Se comenta, que tiene una lesión crónica en una de sus rodillas que podría afectar su juego. Gurley es el líder de esta ofensiva y en el año 2018 anotó en 17 oportunidades. McVay ya indicó que para resguardar el físico de su corredor, le bajará la cantidad de jugadas a Gurley en la temporada regular. El que seguramente asuma esos toques será el novato egresado de la Universidad de Memphis Darrell Henderson. Este joven jugador, es un corredor muy elusivo con un gran equilibrio y balance. Puede cortar y cambiar bruscamente de dirección por donde efectuar la corrida sin perder velocidad. Su mayoría de las corridas son por fuera de línea de golpeo. Tiene buenas manos y puede salir en jugadas de pase. Asimismo, debe mejorar su protección al mariscal, ya que no tiene buena técnica ni lectura de por donde la defensiva rival va generar la carga.

Una noticia importante para los Rams es la vuelta del receptor abierto Cooper Kupp luego de haberse roto los ligamentos de la rodilla izquierda la temporada anterior. Kupp es el receptor de slot de esta ofensiva, y el arma más importante de Jared Goff en la zona de anotación. Con este jugador en el emparrillado, la ofensiva carnera eleva de gran manera su juego y hace que muchas veces, sea prácticamente imposible de defender.

Cooper Kupp, entrenando totalmente recuperado de su lesión (foto Rams.com)

Por último, y para ser suplente de Jared Goff, el equipo cuyo dueño es Stan Kroenke adquirió al ex Jacksonville Jaguares, Blake Bortles

No hay dudas que en esta nueva campaña, de no ocurrir nada raro, los Rams volverán a ser los campeones de la División y estarán peleando con los Saint de New Orleans, por ver quien será el mejor equipo de la Conferencia y llegar a la próxima Super Bowl en el año 2020.