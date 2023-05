Previa Carolina Hurricanes - New Jersey Devils: buscando al verdadero rey de la Metropolitan

Duelo interesante el que va a enfrentar a los Carolina Hurricanes y New Jersey Devils, y que se va a disputar en unos parámetros muy diferentes a los que se podían haber presumido hace apenas dos meses. Los Devils han demostrado que el crecimiento que han mostrado de manera consistente en la temporada regular es válido también para los playoff, mientras que los Hurricanes han sobrevivido en la primera ronda a la pérdida de la mitad de su top six, pero que restándoles una potencia de fuego que les ha permitido diligenciar su eliminatoria contra los New York Islanders.

Un equipo mermado y con una ambición de ataque constante frente a un equipo que llega al completo y reforzado en la portería con la aparición estelar de Akira Schmid. La experiencia de los Canes frente a la escasez de partidos pero desparpajo y menor presión para los Devils. El equipo que haga valer mejor sus valores, se llevará el gato al agua.

Carolina Hurricanes: una espada mellada, pero que aún corta

Son cinco años de Rod Brind´Amour al frente de los Hurricanes y el equipo tiene muy claro a lo que juega, un forecheck agresivo que trata de sofocar el juego rival ya en su propia zona defensiva, ganando discos y tirando de manera constante sobre la portería rival. Una forma de jugar que en su segundo capítulo necesita hombres que perforen la portería rival con esos discos luchados frente a la portería contraria. Y precisamente ahí reside el problema que van a encontrar los de Raleigh para encarrilar la serie, Pacioretty y Svechnikov ya eran bajas asumidas antes de enfrentar la serie ante los Islanders, pero en el transcurso de esta, Teuvo Teravainen se quedaba fuera de las alineaciones de Carolina por lesión. Su media de goles por partido ha disminuido desde la lesión de Svechnikov y en los playoff ha seguido la misma tónica, los 2,67 goles por partido acreditados ante los Isles podrían venirles demasiado cortos.

Rod Brind´Amour | Foto: NHL.com

La ayuda puede venirles de la portería, Antti Raanta cubrió bien la portería en los primeros partidos y Frederik Andersen en el decisivo demostró que como declaraba antes del mismo, se encuentra al cien por cien. Con las mejores versiones de sus guardametas, secar la producción ofensiva rival es factible.

New Jersey Devils: la presión no va con ellos

El equipo de Lindy Ruff ha cumplido más que de sobra esta temporada, más de uno se ha quedado esperando que se agotara el buen juego que empezaron a demostrar desde el inicio de temporada, obviando los lógicos bajones que tiene una temporada tan larga e intensa como la regular de la NHL, este equipo ha demostrado que es algo real, que su hockey es sólido y tiene cimientos, llegando incluso a amenazar el liderato divisional de Carolina tras su bajón por la lesión de Svechnikov.

Aún así y más tras perder los dos primeros partidos frente a los Rangers en el Prudential Center, todo parecía indicar que no podrían refrendar la buena temporada en los playoff, pero han sabido traspasar la presión a sus rivales tras esos partidos y finalmente hacerse con la serie en el séptimo y definitivo partido dejando con la decepción a un equipo que se había armado hasta los dientes para jugar estos playoff.

Al contrario que Carolina, los de Nueva Jersey tienen a su disposición y en forma a sus puntas de lanza, Jack Hughes, Nico Hischier y Timo Meier. Sus cifras de goles no se han correspondido con lo demostrado en temporada regular y frente a Shesterkin tuvieron que buscar a los equipos especiales y los contraataques para batirlo, recursos que utilizarán también frente a los Canes.

Akira Schmid | Foto: NHL.com

Para colmo un buen núcleo defensivo se ha encontrado con la explosión del guardameta Akira Schmid. Tras el inicio no brillante de Vitek Vanecek, el helvético ha dejado su portería a cero en dos partidos y ha dado un rendimiento de los que hacen campeón a un equipo.

PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Enfrentamientos previos

Reparto de triunfos en los enfrentamientos de temporada regular, y equitativo en cuanto a los triunfos como locales y visitantes, el último disputado el 12 de marzo, que fue el primer partido en el que Svechnikov causó baja y fue una rotunda victoria de los Devils.

En playoff han cruzado sus caminos en cuatro ocasiones, llevándose la eliminatoria los Canes en tres de ellas, aunque su último cruce queda lejano, en el año 2009, los cuartos de final de conferencia (equivalente a primera ronda actual) con victoria de Carolina en siete partidos.

20/12/2022 Carolina Hurricanes 4-1 New Jersey Devils

01/01/2023 New Jersey Devils 4-5(SO) Carolina Hurricanes

10/01/2023 Carolina Hurricanes 3-5 New Jersey Devils

12/03/2023 New Jersey Devils 3-0 Carolina Hurricanes

Calendario y horarios

Partido 1: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils (4 de mayo, 01:00h)

Partido 2: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils (6 de mayo, 02:00h)

Partido 3: New Jersey Devils – Carolina Hurricanes (7 de mayo, 21:30h)

Partido 4: New Jersey Devils – Carolina Hurricanes (10 de mayo, 01:00)

*Partido 5: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils (11 de mayo, horario por confirmar)

*Partido 6: New Jersey Devils – Carolina Hurricanes (13 de mayo, horario por confirmar)

*Partido 7: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils (15 de mayo, horario por confirmar)

* Si fuese necesario / Horario peninsular español (CET)