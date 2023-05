Buscando ocupantes para las gerencias de Toronto y Pittsburgh

El ex gerente general de Calgary Flames, Brad Treliving, recibió permiso de su ex equipo para hablar con Toronto Maple Leafs y Pittsburgh Penguins sobre las recientes vacantes de gerente general, con la condición de que no ayude a esos equipos a prepararse para el draft si acepta un trabajo en las próximas semanas.

Treliving, de 53 años, dejó Calgary en abril después que el equipo no logró llegar a los playoffs a pesar de reemplazar a las estrellas Matthew Tkachuk y Johnny Gaudreau con Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar y Nazem Kadri.

Después de lo que parecía ser un verano prometedor, Calgary acabo con un récord de 38-27-17, fuera de puestos de playoff, y también despidió al entrenador Darryl Sutter.

Pittsburgh Penguins

Mientras Pittsburgh Penguins que se perdieron los playoffs este año por primera vez en 16 años, están buscando un presidente de operaciones de hockey y un gerente general tras despedir a Brian Burke y Ron Hextall.

Los Penguins han recibido permiso para hablar con el ex gerente general de Toronto Maple Leafs, Kyle Dubas. Toronto anunció que Dubas ya no era gerente general el viernes pasado tras la eliminación del equipo en la segunda ronda de los Playoffs de la Stanley Cup.

Toronto Maple Leafs

Tras una semana en la que tanto Dubas como el presidente de los Maple Leafs, Brendan Shanahan, hicieron públicas sus dudas sobre la permanencia de Dubas en el cargo de gerente general, y con alguna oferta de renovación sobre la mesa, Shanahan dina le te decidió destituir a manager.

Con Dubas, Toronto fue una potencia en la temporada regular, pero perdieron en la primera ronda de la postemporada cuatro años seguidos antes de romper una sequía de 19 años en playoffs esta temporada con la victoria en primera ronda ante Tampa Bay.

Dubas despidió al entrenador Mike Babcock y lo reemplazó con el ex entrenador de los Marlies de Toronto, Sheldon Keefe, a principios de la temporada 2019-20. Se entiende que Keefe, a quien le queda un año de contrato, también está en riesgo de ser despedido.