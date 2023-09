Mike Babcock dimite como entrenador de Columbus Blue Jackets

Babcock renunció como entrenador en jefe del equipo menos de tres meses después de ser contratado y pocos días después que surgieran acusaciones que pedía a los jugadores que compartieran con él fotos personales de sus móviles mientras los conocía, lo que supuestamente provocó que algunos jugadores se sintieran incómodos.

Aunque varios jugadores, como el capitán Boone Jenner y el delantero estrella Johnny Gaudreau, hicieron comentarios públicos restando importancia a cómo se retrataban públicamente los métodos de Babcock para llegar a conocerse, las acusaciones fueron investigadas por la Asociación de Jugadores de la NHL (NHLPA) considerando las acusaciones previas sobre el estilo de comunicación interpersonal de Babcock que contribuía a un ambiente de trabajo tóxico surgidas después que el entrenador fuera despedido por los Toronto Maple Leafs en 2019.

El director ejecutivo de la NHLPA, Marty Walsh, declaró: "Nuestros jugadores merecen ser tratados con respeto en el lugar de trabajo. Desafortunadamente, ese no fue el caso en Columbus. La decisión del club de seguir adelante con un nuevo entrenador en jefe es el curso de acción apropiado".

Mike Babcock

"Después de reflexionar, quedó claro que continuar como entrenador en jefe de Columbus Blue Jackets iba a ser una gran distracción", declaró Babcock, de 60 años. "Aunque estoy decepcionado por no haber tenido la oportunidad de continuar el trabajo que hemos comenzado, sé que lo mejor para la organización es que me aleje en este momento. Les deseo a todos en la organización lo mejor en la próxima temporada".

Babcock ocupa el puesto 12 en la historia de la NHL con 700 victorias y el puesto 16 con 1.301 partidos en 17 temporadas con Anaheim Mighty Ducks, Detroit Red Wings y Toronto Maple Leafs. Ganó la Stanley Cup dirigiendo a Detroit Red Wings en 2008 y alcanzó las finales con Anaheim Mighty Ducks en 2003 y Detroit Red Wings en 2009. También entrenó a Canadá para ganar sendas medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 y los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, y para ganar en el Mundial de Hockey 2016.

Antes de ser contratado por Columbus, Babcock había estado fuera de la NHL desde que fue despedido por Toronto Maple Leafs el 20 de noviembre de 2019. Trabajó como asesor voluntario en la Universidad de Vermont en 2020-21 y entrenó en la Universidad de Saskatchewan en la temporada 2021-22.

Declaraciones de Columbus Blue Jackets

"No creo que hubo malas intenciones por parte de Mike en la forma en que realizó entrevistas con nuestros jugadores para conocerlos; sin embargo, ya sea que hubiera intención o no, algunos de nuestros jugadores no se sentían cómodos con sus métodos y eso era preocupante”, declaró el gerente general de Columbus, Jarmo Kekalainen, durante una rueda de prensa. "A medida que recopilamos información y mantuvimos numerosas discusiones tanto internas como externas, quedó muy claro que las distracciones causadas por esto eran demasiado grandes y estaban teniendo un impacto negativo en nuestros jugadores. Esta mañana tuve una reunión con los jugadores y les pido disculpas por cualquier inconveniente o situación incómoda en la que esto pueda ponerlos. Estoy extremadamente decepcionado por lo que sucedió durante la última semana. Entendimos la dinámica de contratar a Mike antes de hacerlo y entendemos las críticas ahora de que no funcionó como habíamos planeado. Mike fue contratado basándose en las relaciones personales que tuvimos con él, los comentarios que recibimos de numerosas personas que conocemos y respetamos y las extensas conversaciones con Mike. Obviamente es justo cuestionar nuestra debida diligencia. Creí que Mike Babcock merecía otra oportunidad como entrenador. Obviamente, eso fue un error, y esa responsabilidad es mía".

"Tuvimos conversaciones con los dueños de la franquicia, quienes nos apoyaron mucho, y todo giró en torno a nuestros objetivos para esta temporada", declaró el presidente de operaciones de hockey, John Davidson. "Necesitamos hacer una mejora importante en comparación con hace un año con todos los problemas que tuvimos, y creo que todavía podemos, los propietarios están en una situación en la que creen eso y nos corresponde a nosotros demostrarlo. La gente tenía razón. Depende de nosotros. Depende de mí y respeto las opiniones. Investigamos mucho. Cuando pasamos por este proceso, Mike vino a Columbus dos o tres veces diferentes y vino a mi casa y con nuestro grupo, y pasamos por muchas cosas diferentes. A veces simplemente cometes un error. Nosotros cometimos el error. Soy libre de sentarme aquí y decírtelo".

Pascal Vicent, nuevo entrenador

El entrenador asistente Pascal Vincent fue nombrado como sustituto de Babcock y firmó un contrato de dos años hasta la temporada 2024-25.

Pascal Vincent se unió a Columbus Blue Jackets como entrenador asociado en 2021. Pasó las 10 temporadas anteriores como miembro de la organización de Winnipeg Jets, incluidas cinco como entrenador de Manitoba Moose de la Liga Americana de Hockey de 2016 a 2021.

"De todos modos, estaba muy cerca de nuestra primera opción", dijo Kekalainen. "Ha estado en nuestra organización durante los últimos dos años. Fue entrevistado para el puesto de entrenador en jefe hace dos años y quedamos muy impresionados con él, lo contratamos como entrenador asociado en ese momento. Es una continuación perfecta de lo que ha sido un largo plan a largo plazo hasta el final."

Los Blue Jackets abren el campo de entrenamiento esta semana y Vincent dirigirá su primer partido de temporada regular en la NHL contra los Philadelphia Flyers en el Nationwide Arena el 12 de octubre.