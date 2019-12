Johann Zarco: "Estoy listo para seguir sumando victorias"

Superado ya el ecuador de la temporada, Johann Zarco se ha postulado como el máximo candidato al título de Campeón del Mundo de Moto 2. El francés tiene una ventaja en la clasificación general de 65 puntos sobre el segundo, Tito Rabat, que poco puede hacer frente a la regularidad demostrada por Zarco. El actual líder del campeonato ha conseguido ocho podios en la primera mitad de temporada, tres de ellos subiendo a lo más alto.

A pesar de la gran temporada que está protagonizando, Johann Zarco confiesa no sentirse sorprendido, aunque sí está muy contento, tanto por su rendimiento como por el trabajo de su equipo. "No puedo decir que estoy sorprendido, pero estoy contento porque hemos llegado a las vacaciones de verano con una ventaja de 65 puntos, y eso es increíble", afirma el piloto francés: "Ahora es el momento de disfrutar de nosotros mismos sin pensar que todo nuestro trabajo se ha hecho".

"Estoy muy contento con el rendimiento de la moto. El equipo ha mejorado mucho"

En cuanto a su equipo, el piloto francés confiesa sentirse muy contento y agradecido con todo el trabajo que están realizando: "Estoy muy contento con el rendimiento de la moto. Tengo una buena sensación y el equipo ha mejorado mucho". Además, el piloto francés confiesa tener muy buena relación con su equipo, por lo que siempre intenta destacar su trabajo. "Me han dado una buena moto, me ayudan a estar siempre luchando por la victoria, y eso es muy importante cuando se quiere competir por el título mundial. Tengo muy buena relación con el equipo y siento que me ayudan mucho. Por esta razón, siempre insisto en destacar el importante papel que tienen", comenta Zarco: "Me gustaría mantener este nivel en la segunda mitad de la temporada. Estoy listo para seguir sumando victorias y buenos resultados."

Haciendo balance de la primera mitad de temporada, Johann Zarco confiesa que no piensa mucho sobre los aspectos a mejorar, pero afirma que intentará ser más rápido durante la segunda mitad de campeonato y, sobre todo, mantener la calma. "Voy a tratar de ser más rápido. No suelo pensar mucho acerca de lo que se puede mejorar, pero en esta situación, la parte más importante de mi trabajo es mantener la calma.Eso es algo que estoy trabajando todos los días", confiesa.

"No debería pensar que todo está hecho, hay una gran cantidad de trabajo por hacer"

De cara la segunda mitad de temporada, Zarco descarta ser conservador en pista y confiesa que su objetivo sigue siendo ganar. El piloto francés tratará de mantener o aumentar su ventaja al frente de la clasificación durante las nueve últimas carreras de la temporada. "El objetivo sigue siendo ganar. Por supuesto, tengo que ser inteligente en las carreras que quedan y tratar de no cometer errores. Voy a seguir luchando por las victorias y voy a tener que estar pensando en el título sin tomar muchos riesgos y controlar la situación. Puedes pensar en el Campeonato del Mundo más cerca del final de la temporada, pero no al principio de la segunda mitad", comenta Zarco: "Voy a tratar de mantener o aumentar la ventaja tanto como sea posible. Tengo que estar tranquilo y no ponerse nervioso. No debería pensar que todo está hecho, ya que hay una gran cantidad de trabajo por hacer."

Pensando ya en las próximas carreras, Johann Zarco piensa que puede ser más rápido que sus rivales. Aunque la segunda vuelta comenzará en Indianápolis, donde Zarco no ha obtenido buenos resultados, el piloto se muestra optimista de cara a las próximas citas mundialistas. "Vamos a empezar de vuelta en Indianápolis, un circuito en el que normalmente no obtengo buenos resultados, aunque creo que este año lo puede hacer bien con esta moto. Luego nos dirigiremos a Brno, que es un circuito espectacular," comenta el piloto francés. "El siguiente es el de Silverstone y después de Misano, que me gusta mucho. Creo que puedo ser más fuerte que mis rivales en las próximas carreras", concluye.