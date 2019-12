Alex Rins: "Tengo mucho dolor"

La categoría de Moto2 está que arde en este último tramo de temporada. La separación entre el actual líder y campeón del mundo de la categoría, Johann Zarco, y el piloto español Alex Rins, es de tan sólo un punto a falta de cuatro carreras para la conclusión del campeonato. El frenético triplete asiático ya ha dado comienzo en Motegi y el piloto del Págias Amarillas HP 40 no ha comenzado con buen pie su andadura en este gran premio.

Durante los primeros entrenamientos libres de la mañana Rins no se ha encontrado a gusto con la configuración de su moto, unos primeros libres en los que tan sólo ha podido ser vigésimo primero con un tiempo de 1:53.489.

Tras esta primera sesión, con una configuración diferente en su Kalex, únicamente ha podido rodar tres vueltas completas, ya que en la cuarta ha sufrido una caída en la que se ha dañado el hombro que tenía previamente lesionado y en proceso de recuperación. “Ha sido un día muy complicado. Por la mañana no me sentía cómodo con el setting que hemos elegido. Hemos cambiado para el entrenamiento de la tarde y me sentía cómodo con la moto hasta que me he ido al suelo. Me he dado un golpe fuerte en el hombro que me lesioné cuando la clavícula y la verdad es que tengo mucho dolor”, ha comentado el piloto español.

Alex Rins ha pasado por la Clínica Móvil del circuito e intentará correr las jornadas de entrenamientos clasificatorios tal y como ha confirmado el propio piloto en su cuenta de Twitter.

En un principio, no se considera un suceso de mucha gravedad, aunque sí que esta caída puede condicionar el rendimiento del piloto español de cara tanto a este gran premio, como a la pelea por el título de campeón del mundo, dependiendo también de la actuación del francés Johann Zarco.