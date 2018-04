Xavi Vierge: "Ha sido el mejor Gran Premio de mi vida"

Xavi Vierge, en unas declaraciones para AS Motor tras su segundo podio en Moto2, dejó claro que Argentina ha sido el mejor Gran Premio de su vida, pero que espera "poder mejorarlo pronto". El catalán se hizo, tras salir en la cabeza de parrilla y tras un pequeño susto en la última curva, con la segunda posición. En esa última curva pudo perder la segunda posición, pero al igual que él, Oliveira se abrió demasiado y no logró robarle la plata al español.

"Lo he intentado hasta la última curva. He cometido un fallo al principio de la carrera que casi me cuesta la caída, pero luego he conseguido ir rápido otra vez poco a poco y coger al grupo de cabeza. Era un pelín más rápido que ellos, pero en la penúltima curva perdía mucho y eso me hacía difícil pasarlos. Al final he conseguido llegar a la última vuelta peleando con Pasini. Sabía que la única opción que tenía era pasarlo en la recta de atrás. No he llegado ahí y aún así lo he intentado. En la penúltima curva estaba lejos, lo he intentado y he perdido un poco. Menos mal que no me ha pasado Oliveira ahí", explicaba Vierge.

El catalán tuvo que estar muy atento al asfalto ya que "al principio, estaba bastante húmedo, pero luego estaba más o menos todo el circuito seco, aunque con alguna mancha de humedad que obligaba a estar muy atentos". Aún así, pudo tener un fin de semana de ensueño: "Ha sido mi el mejor Gran Premio de mi vida"; aunque espera mejorarlo pronto.

En cada carrera, cada giro, un piloto aprende algo nuevo. Vierge ha asimilado, en esta última cita, que "para luchar por un campeonato hay que ser competitivo en todas las situaciones". "Este fin de semana las hemos tenido todas y creo que hemos encontrado una buena base y hemos sido competitivos en todas las situaciones. Eso es lo más positivo de un fin de semana con pole y segundo puesto en carrera. Hemos empezado bastante bien el campeonato y hay que intentar seguir con esta línea", finalizaba el catalán.

Preguntado por su capacidad para pelear por el Mundial de Moto2, sigue con los pies en el suelo porque, para él, "aún es pronto, solo van dos carreras". El objetivo del español es "seguir luchando como este fin de semana, en cada sesión con los de arriba. Sólo eso nos puede llevar a luchar por el campeonato".