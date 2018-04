Jorge Lorenzo prefiere no hablar

Se puede decir que Jorge Lorenzo salvó los muebles en Termas de Río Hondo. Sobre todo, en el último tramo de la carrera. El de Ducati se benefició de la sanción de Márquez y consiguió sumar su primer punto en la temporada. Al igual que en otras ocasiones en las que el asfalto estaba en condiciones mixtas, fue incapaz de encontrar las sensaciones para rodar fuerte.

La de Argentina no es una pista del agrado de Ducati. Las condiciones climatológicas, dieron quebraderos de cabeza a todos los pilotos desde el viernes. Y un pequeño error al inicio de la carrera hizo que Lorenzo fuese último durante varias vueltas. Eso sí, tal y como él mismo cuenta, este año ha logrado cruzar la línea de meta y no irse al suelo como le ocurrió en la pasada temporada.

"Me cuesta mucho encontrar el límite del asfalto en las curvas para ir cómodo con estas condiciones en las que hemos corrido hoy, que no son mi punto fuerte. Estaba último y poco a poco he ido remontando, pasando algún piloto. El ritmo al que iba al final era parecido al de los de cabeza. Hay que quedarse con eso, que he cogido un buen feeling para las siguientes carreras" declaró Lorenzo.

El tricampeón de MotoGP protagoniza tras el cero de Qatar y el punto de Argentina su peor inicio de temporada desde que corre en la categoría reina. Aún así, para el piloto se trata de dos carreras puntuales más.

"Sin duda con lluvia completa hubiera sido competitivo y en seco quizás un poco menos, pero mucho mejor que el resultado de hoy. Tanto en Qatar como aquí no hemos sido muy afortunados. Creo que estoy mejor que el año pasado a pesar de los resultados. Tiene que caer un buen resultado. La mala suerte no va a durar siempre. Pero es cierto que no vamos especialmente rápido", zanjó el piloto de Ducati.

Un día nublado, para una carrera nublada. El Gran Premio de Argentina se convirtió en un día lamentable. El piloto mallorquín eligió, dada su posición, quedarse al margen de la polémica: "Prefiero no opinar sobre el tema, mi opinión está muy marcada en ese aspecto desde hace muchos años y todos la conocen".

Cuando se le preguntó, acerca del tema, Jorge contó que "No me incumbe. Ya tendrán la oportunidad de hablar. Los ganadores y los que han tenido esa acción son los que tienen que decir cosas, no yo que he sido 15º. Después de la carrera que he hecho prefiero no meterme en esos asuntos. No toca que lo haga, sería oportunista".