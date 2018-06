Quartararo: “Hacía mucho tiempo que no lograba lo de hoy”

El galo Quartararo ha evaluado el hito conseguido el día de hoy, mucho más que una victoria: “No me esperaba hacer una carrera tan buena. Las dos temporadas pasadas han sido muy complicadas, he estado un poco perdido por el cambio. Mi equipo me está ayudando mucho para encontrar el fallo de antes, desde Jerez estamos cambiando el estilo de pilotaje. Desde el año pasado he cambiado mi forma de trabajar, estoy con una gente alrededor mío muy buena. Mi estilo de pilotaje de Moto3 no era el adecuado para la Moto2. El principal cambio es salir más rápido de las curvas, antes entraba rápido pero salía lento”, comentaba el piloto de Moto2.

Fabio Quartararo, con una sonrisa de oreja a oreja, añadía y resaltaba su logro, un fin de semana de ensueño. “Hacía mucho tiempo que no lograba lo de hoy. No había encontrado ese feeling dentro de mí. Hacer pole, primero en el warm up, vuelta rápida y mi equipo me ha dicho que top 5 en carrera estaba bien, pero yo quería más”.

Pero, el fruto de su victoria es mucho más importante por la montura con la que lo ha realizado. “La victoria con SpeedUp es muy importante. Nos ha costado hacer mucho la puesta a punto, Kalex tiene mucha información porque tiene muchas motos, pero la verdad es que nos ha ido muy bien, en una dirección muy buena e intentaremos seguir esta línea”, comentaba el piloto galo.

Fabio Quartararo|Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Realizando un repaso al fin de semana, en las otras sesiones poco a poco fue encontrándose mejor con la moto. “En la FP2 siempre he estado bien y en la FP3 con una goma nueva no he tenido un buen feeling. En la clasificación he salido con una goma nueva a pesar de que quería montar una goma usada porque no tenía esa confianza y aun así he mejorado mucho, más de siete décimas”, añadía Quartararo. Pero una vez conseguido el objetivo de la clasificación, hay que tener claro el camino para conseguir la meta de la victoria. “Las salidas no son mis puntos fuertes, pero al salir primeros podíamos permitirnos perder dos o tres posiciones y remontar, me sentía súper cómodo detrás de Miguel y Álex, he intentado pasar primero y abrir un hueco y al empujar al máximo ha pasado”, exponía el piloto francés de Moto2.

Llegar para quedarse es el objetivo más claro de esta joven promesa del motociclismo francés y mundial. “He trabajado más que nunca para estar arriba, no me esperaba pasar de séptimo a primero, pero a partir de ahora intentaré estar entre los cinco primeros para las próximas carreras”, con lo que concluía el piloto Fabio Quartararo.