Carrera GP de la República Checa 2018 de Moto GP en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de la República Checa en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.

Ya el sábado por la mañana, Valentino Rossi hizo el mejor tiempo en el FP3, colándose directamente en la Q2, de la que estaba fuera. El piloto italiano protagonizó un gran giro con el tiempo cumplido para hacerse con el mejor crono y pasar directamente a la pelea por la pole. Tras él, Danilo Petrucci ha vuelto a terminar segundo, demostrando que se encuentra fuerte y que tiene ritmo de cara a la clasificación y la carrera. Tercero fue Jorge Lorenzo, que durante la mañana ha estrenado un nuevo carenado aerodinámico y ha mejorado con respecto al viernes.

Foto: Ángel Nieto Team

Álvaro Bautista, 3º (1:56.144):

“Estoy contento con cómo ha ido el día, tengo muy buenas sensaciones, incluso mejores que en Alemania, y me encuentro fuerte y motivado después del parón. Esta mañana he tenido problemas con los neumáticos y por la tarde hemos trabajado centrándonos en este apartado. Me he encontrado cómodo, me he divertido y es lo que intentaré hacer mañana, seguir mejorando porque estamos en un buen momento de forma y hay que aprovecharlo”.

Foto: Getty Images

Danilo Petrucci, 2º (1:56.099):

"Las cosas no fueron muy bien esta mañana. Pero después de la FP1 hicimos un gran trabajo con el equipo ya que hicimos muchos cambios. Con neumáticos duros, el ritmo de carrera fue muy positivo en FP2 y los nuevos carenados también dieron sensaciones positivas. Está claro que algunos pilotos se han ocultado un poco pero la confianza es grande ".

Foto: Getty Images

Dani Pedrosa, 1º (1:55.976):

"​Ha sido un día productivo. Hoy hemos trabajado bien, especialmente en la FP2. Hemos empezado con el mejor ritmo de la FP2 con los duros, para después poner los blandos y buscar el tiempo. Está claro que técnicamente hay elementos aquí que me facilitan un poco las cosas, pero se trata de una combinación. Evidentemente es mucho mejor empezar así un gran premio, estoy contento, pero mi momento preferido es la carrera. No todos han puesto los neumáticos blandos, pero es positivo estar delante. Tenemos que mantener la calma e intentar repetirlo mañana en la qualifying. Hemos mejorado, pero no sabría decir cuál es la clave de la mejora. Siempre me cuesta al comienzo, pero hoy me ha salido desde el inicio. No sé porque, es difícil de calibrar. Miraremos los datos de hoy para ver la mejora".

En la sesión de la tarde, fue Dani Pedrosa el que marcó el mejor tiempo también durante los últimos compases del entrenamiento. El piloto de Honda demostró tener un gran ritmo, ya que también había marcado buenos tiempos por la mañana, y por la tarde fue capaz de hacer buenos tiempos regularmente. Pedrosa se mantuvo toda la sesión segundo tras su compañero de equipo, hasta que en los últimos minutos Andrea Dovizioso marcó el mejor tiempo, y Dani Pedrosa no solo se lo arrebató en su siguiente paso por meta, sino que volvió a mejorarlo siendo el único capaz de bajar del 1:56. Por detrás de Pedrosa, terminaron Danilo Petrucci, que también protagonizó una buena sesión con un gran ritmo, y Álvaro Bautista, que fue muy rápido y regular durante toda la jornada de viernes.

En la primera sesión de entrenamientos libres de este décimo GP de la temporada, Johann Zarco marcaba el mejor tiempo en el último minuto, después de pasar la mayor parte del tiempo en posiciones muy discretas. Tras el, a +0.073 finalizó Andrea Dovizioso, que demostró tener buen ritmo durante el viernes, y tercero, a algo más de una décima, fue Marc Márquez, que hasta el final de la sesión no vio como sus rivales rebajaban su mejor tiempo.

El Gran Premio de la República Checa inaugura la segunda mitad de campeonato. Los pilotos de la categoría reina vuelven al trabajo después de dos semanas de vacaciones. Antes del parón, Marc Márquez se imponía en las carreras de Alemania y Países Bajos, demostrando su dominio de la categoría. De esta forma, terminaba líder la primera mitad de temporada, con 46 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi, que se encuentra segundo en la clasificación, y 56 sobre Maverick Viñales, tercero.

Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo durante la carrera de 2012. | Foto: Mirco Lazzari Getty Images

El Circuito de Brno ha sido testigo de importantes batallas y grandes carreras. Una de las más recordadas por los aficionados es la del año 2012, en la que Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo protagonizaron numerosos adelantamientos y lucharon hasta la última curva por la victoria, en un mano a mano épico. Fue el de Honda quien finalmente se hizo con la victoria en esa carrera que tardará en olvidarse.

Márquez, Pedrosa y Viñales en el podium de Brno. | Foto: Repsol Honda Team

En 2017 la carrera estuvo teñida de luto por la muerte de Ángel Nieto. Los pilotos españoles le hicieron el mejor homenaje al ocupar por entero el podio de la categoría reina. Marc Márquez, Dani Pedrosa y Maverick Viñales fueron los tres primeros clasificados la pasada temporada.

El sol ha acompañado durante el viernes y el sábado, con temperaturas que oscilaban en torno a los 34º de máxima y 21º de mínima. De cara a la carrera hay posibilidades de lluvia, y la temperatura rondará alrededor de los 31º.

El piloto con más victorias en el Circuito de Brno es Valentino Rossi, con un total de cuatro. En cuanto a los españoles, los pilotos con más victorias en la categoría reina en este trazado son Marc Márquez y Dani Pedrosa, con dos primeras posiciones cada uno. El récord del circuito lo ostenta Pedrosa desde el año 2014, cuando marcó 1:56.027.

Vista aérea del Circuito de Brno. | Foto: motopress.com

El Circuito de Brno se encuentra entre unas colinas boscosas, que hacen de él uno de los más llamativos del calendario por su ubicación. Es una pista larga y rápida, con constantes cambios en la elevación debido al entorno en el que se encuentra. Por estas características, es una de las pistas más técnicas y exigentes del calendario. Tiene una longitud total de 5 kilómetros y 400 metros y su recta más larga mide 636 metros. Cuenta con 14 curvas, seis de izquierdas y ocho de derechas y la anchura de la pista es de 15 metros.

El Autódromo de Brno se encuentra en la ciudad del mismo nombre, en la zona sur de la región de Moravia, en la República Checa. Brno es una ciudad de gran tradición motociclista, ya que los mejores pilotos compiten en este escenario incomparable desde 1930. Hasta principios de la década de los 80, las carreras se organizaban en las carreteras que rodean la ciudad, hasta la construcción del circuito.