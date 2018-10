Jorge Martín: "Si después de 15 vueltas no siento mucho dolor, entonces podré luchar"

Jorge Martín ha protagonizado la heroicidad del día logrando clasificarse en la segunda posición de parrilla tan solo 0.078 milésimas más lento que el primer clasificado. El madrileño, que pasaba por quirófano hace tan sólo una semana, no ha querido salir al tercer entrenamiento libre para guardar fuerzas para el entrenamiento clasificatorio, un descanso que le serviría más tarde para luchar por la tarde.

"La verdad es que hoy no me he levantado del todo bien pero gracias a la clínica y al fisio con los que estamos haciendo un gran trabajo he notado una gran mejoría y la verdad que me he divertido como nunca. El verme delante después de una semana de la operación me parece increíble", comentaba el '88' con un hielo en la muñeca para bajar la hinchazón.

Foto: Zimbio

El de San Sebastián de los Reyes ha estado dosificando durante todo el fin de semana con la mirada puesta en la carrera. Sin embargo, mañana tendrá que mantenerse encima de la moto las 24 vueltas que dura la misma, un objetivo que el propio madrileño califica como complicado pero a por el que se ha estado preparando.

"Mañana será una cuestión de aguantar, si no puedo sentir demasiado dolor durante al menos 15 vueltas, entonces habrá algo que hacer en las últimas vueltas para intentar llevar a casa un resultado importante".

Aún así, el '88' ha declarado que quizá haga pocas vueltas en la sesión del warm up previo a la carrera para poder ahorrar energía y así concentrarse al 100% en la carrera, en la cual intentará perder los mínimos puntos posibles de cara al campeonato. En términos de "ahorro de energía", preferiría hacer menos vueltas en el warm-up y jugar mis cartas en la carrera de mañana", concluía.