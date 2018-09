Force India busca volver a las órdenes de equipo

Force India pasó una mala noche en el GP de Singapur. Tras la segunda curva, Sergio Pérez chocó con su compañero de equipo Esteban Ocón, quien terminó contra el muro y se vió obligado a abandonar.

Sergio Pérez (16º)

Pérez expresó sus disculpas a su compañero y así mismo, se dijo triste tras el resultado obtenido: "Me siento muy triste por la oportunidad perdida hoy. En la primera vuelta, estaba saliendo de la Curva 3 y de repente me sentí golpeado. No sé quién fue y luego, el equipo me dijo que fue Esteban."

Force India venía en buen ritmo, en las últimas carreras consiguieron sumar puntos importantes, por ello, para Pérez era crucial el seguir sumando: "Me siento tan mal por el equipo porque realmente necesitamos anotar puntos en cada carrera y debería haber sido un gran día para nosotros. Tras eso, la carrera se volvió bastante complicada y pronto me di cuenta de que iba a ser difícil anotar puntos. Sirotkin se estaba defendiendo mucho y moviéndose en las frenadas. Cuando finalmente me puse en paralelo con él, intenté cerrar un poco y nos tocamos. Es un fin de semana para olvidar y lo siento por lo que pasó y por los puntos que hemos perdido hoy".

Esteban Ocón (retirado)

Esteban Ocón, tras su retirada, se expresó decepcionado: "El coche fue genial este fin de semana y sabíamos que podíamos conseguir un resultado sólido, pero en lugar de eso, nos vamos de Singapur con cero puntos."

Ocon agregó que aún queda mucho trabajo por hacer y sacaran el mayor provecho posible a las carreras por delante: "Aún quedan seis carreras para conseguir el máximo de puntos posibles, así que vamos a pasar página y a seguir trabajando para la carrera siguiente".

Otmar Szafneuer, jefe de equipo:

Szafneuer comentó que de ninguna manera pueden permitirse perder más puntos de esta forma por lo que tomarán acciones tras el gris fin de semana en Singapur: "Es inaceptable que haya toques entre compañeros de equipo y nos han costado bastante. Vamos a recuperar las reglas de compromiso con las que trabajamos el año pasado tras incidentes similares, lo que significa que ya no podrán competir el uno contra el otro".