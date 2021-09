Sam Lowes seguirá un año más en Moto2

El Elf Marc VDS Racing Team y Sam Lowes llegan a un acuerdo para permanecer con el equipo belga para 2022. El piloto inglés llegó a este equipo en 2020 después de estar Federail Oil Gresini en 2019, en el 2018 estuvo en KTM después de estar un año en MotoGP (año para olvidar).

El año pasado, Sam Lowes disfrutó de una temporada de debut totalmente exitosa con el equipo y terminó tercero en la clasificación del campeonato con tres victorias, siete podios y tres poles.

Sam Lowes no hará ningún cambio de cara al 2022, en su staff técnico y personal. Su jefe de equipo Gilles Bigot dirigirá un equipo altamente motivado que incluirá al técnico de datos Julien Robert y los mecánicos Olivier Boutron y Anthony Couturier. El objetivo: ser campeón del mundo de Moto2.

La renovación de Lowes completa una ilusionante alineación en el Elf Marc VDS Racing Team para 2022 tras el reciente fichaje del pioto italiano Tony Arbolino, que cambiará de aires.

Sam Lowes, piloto del Marc VDS

"Estoy muy feliz de confirmar esta renovación con el Elf Marc VDS Racing Team. Quiero agradecer a Marc van der Straten por creer en mí. Me dio una oportunidad en 2020 y ahora me está dando la oportunidad de quedarme donde amo estar". "Mi objetivo es luchar por el Campeonato del Mundo, y creo que permanecer en el Elf Marc VDS Racing Team me da la mejor oportunidad de lograrlo".

Marc Van Der Straten, propietario del equipo

"Me alegra renovar el contrato con Sam y seguir contando con el talento y la dedicación que ha demostrado desde el primer día que se unió a nuestro equipo. Teníamos grandes expectativas de él y no ha defraudado. Ambos queremos más, queremos conseguirlo juntos y estoy convencido de que lo conseguiremos."