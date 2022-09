Daniel Ricciardo abre la oportunidad de un año sabático para volver en 2024

Daniel Ricciardo debutó en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2011, durante el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, permaneciendo de manera constante en la parrilla de la categoría hasta entonces, aunque su tiempo como piloto de F1 podría llegar pronto a su fin.

Mclaren anunció en agosto que el australiano dejaba paso a Oscar Piastri tras dos temporadas bastantes decepcionantes y es por ello que a mediados de agosto, Daniel se encuentra sin asiento asegurado para el próximo año y con posibilidades bastantes remotas.

Por el momento, Alpine, Williams y Haas quedan por confirmar al completo sus asientos para el 2023, ya que actualmente se sabe que uno de sus pilotos no continuará de cara al próximo curso, aunque parece poco probable que el piloto nacido en Perth se siente al volante de uno de esos coches.

Con las declaraciones de los directivos de dichos equipos, otros pilotos podrían tener más probabilidades que él en la parrilla del 2023 por primera vez en más de una década pilotando de forma continuada.

Al piloto australiano no le acaba de gustar del todo dicha idea, aunque parece haberla asimilado a raíz de sus recientes declaraciones: “Definitivamente lo he aceptado, y puedo seguir viviendo, pese a no estar en la parrilla del próximo año”.

“He aceptado que tanto mi equipo como yo no haremos lo que sea sólo para estar en la parrilla del 2023, no haremos algo que no tenga mucho sentido”, comentó Ricciardo sobre sus planes de futuro.

“Creo que puedo conseguir algo bueno para el próximo año. No quiero dar la impresión de ser confiado o engreído, aunque si finalmente no puede ser así, no tengo ningún problema. El año 2024 es donde pongo mi objetivo, y si eso significa dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante, aceptaré el año sabático”.

Horner ficharía a Ricciardo para Alpine si pudiera

El jefe del equipo Red Bull comenta las virtudes del piloto australiano y asegura que, si de él dependiera, lo ficharía para Alpine: “Espero que Daniel siga en la Fórmula 1 el próximo año. Es una lástima su situación actual, es un gran piloto y si yo estuviera en Alpine lo ficharía de cara a la temporada próxima, es alguien que ya conocen y en su última temporada juntos obtuvieron bastante buenos resultados. Creo que es el tipo de piloto que puede reconstruirse tras un tiempo complicado”, comenta Horner en el podcast oficial del campeonato.