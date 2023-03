Alonso cree que será una buena temporada si se mantienen arriba en las próximas carreras

Fernando Alonso inició la temporada 2023 por todo lo alto al terminar tercero en su primera carrera con Aston Martin en Bahrein, dónde el AMR23 se mostró muy competitivo llegando a ser el segundo monoplaza más rápido de toda la parrilla. Para el resto de la temporada, el asturiano mantiene que el rendimiento que muestren en las citas de Arabia Saudí y Australia marcará su posición en el campeonato.

La escudería Aston Martin ha dado un buen paso adelante en 2023, mostrándose muy fuerte en la pretemporada corroborando los datos en la primera carrera, con Fernando Alonso cerrando el podio por detrás de los Red Bull y con una meritoria sexta plaza de Lance Stroll, teniendo en cuenta su problema con la mano. Pese a que desde el equipo siempre han querido ser cautos, los rivales apostaban por ellos desde los test, y así lo demuestran.

En declaraciones al portal RacingNews365.com, Fernando apunta que “siempre esperas dar un paso atrás y volver a la realidad, pero la situación que muestra el coche parece ser la real”. No obstante, Alonso pide calma todavía respecto a la temporada, explicando que será el rendimiento en los próximos Grandes Premios lo que determine su verdadera situación, “Ahora vamos a Yeda, tengo curiosidad por ver el rendimiento del monoplaza en Arabia Saudí y Australia, al ser circuitos muy diferentes, con curvas de alta velocidad y poca degradación” señala el piloto asturiano.

“Creo que en Bahrein fuimos fuertes en algunos aspectos que creo no encontraremos en Yeda y Australia, por lo tanto, si nos mostramos fuertes en las carreras que vienen, creo que tendremos un muy buen año” asegura el asturiano.

Fernando Alonso recogiendo el trofeo de tercer clasificado. / Fuente: F1

Pese al buen inicio, Alonso ve margen amplio de mejora

Pese a realizar una buena carrera realizando una gran remontada logrando subir al podio en la primera carrera, Fernando está convencido de que aún tiene margen para poder exprimir todo el potencial del monoplaza. “El coche es muy nuevo, y necesitamos aprender más sobre él acostumbrándome más en determinados aspectos” recoge el portal Motorsport.com.

Destaca en la misma línea que “las cosas no están 100% a mi medida y los problemas que tuve en la curva 4 con Sainz y Hamilton se debieron a que aún no estoy hecho a la respuesta del volante y a la dirección asistida”.

“Si miramos la unidad de potencia, no hay mucho que comentar, pero sí en la geometría de la suspensión delantera, que es diferente entre coches, así que tienes una respuesta diferente del agarre del tren delantero en las manos. Necesito más tiempo aún para dar el máximo en este coche” expresa Alonso para concluir.