MotoGP Test Portimao: la Previa, Horarios y todas las novedades

El Mundial esta a la vuelta de la esquina, pero antes tendremos los últimos test de pretemporada, se disputarán este fin de semana en tierras portuguesas, Portimao, que además también albergará el inicio del campeonato. Los pilotos de la categoría reina después del ‘Shakedown’ y los test oficiales de Sepang, sacarán las últimas sensaciones en pista con la moto antes del Mundial.

MotoGP van a tener un par de días, este fin de semana, con mucho movimiento y trabajo. Tanto el sábado 11 de marzo como el domingo 12 de marzo, en horario de 10.30 de la mañana a las 18.30 de la tarde en horario español. Cada día los pilotos estarán trabajando un total de ocho horas, que harán un global en total de 16 horas. Estos test hacen que sea muy importante ya que van a estar practicando en el que será el primer Gran Premio de la temporada.

¿Como llega cada equipo?

La Ducati es la marca que mejor llega con diferencias de las demás. Los de Borgo Panigale fueron la mejor en Sepang, y es que hasta siete Ducati se colaron en las nueves primeras posiciones, lo que afirma del alto nivel al que están. Ahora hay que estar atento de como se desenvuelven en Portimao, un trazado que no se le da nada bien a las Ducati en las últimas temporadas.

Otra marca que dejó buenas sensaciones en Sepang fueron las Aprilia, la RS-GP de este año parece ir mejor que la anterior. Los dos pilotos oficiales de Aprilia estuvieron a un gran nivel, con un Mavericks Viñales (3º) y con un Aleix (6º). Además la gran novedad es que van a tener una nueva especificación del motor 2023. El equipo satélite, el RNF Aprilia, también empezaron mejorando respecto al año pasado.

Honda por su parte tiene mucho trabajo que hacer, respecto al test de Sepang, donde salieron con muchas dudas e incógnitas. La mejor de las noticias fue al gran estado de forma que se pudo ver a Marc Márquez, que parece haber dejado atrás la lesión en su brazo. Su compañero Joan Mir, progresó con buen nivel pero sin hacer el ruido suficiente. Por su parte, Alex Rins se estuvo probando con la RC213V, una moto muy diferente a la Suzuki del año pasado. Stefan Bradl, la semana pasada en Jerez, estuvo rodando y dejo buenas sensaciones en pista. Lo que si es cierto es que esta será la última prueba de fuego para llegar con opciones al inicio de la temporada.

Por último, Yamaha también se la juega, ya que no dejó buenas sensaciones, por lo que afrontarán un test muy decisivo en Portimao. La M1 2023 si ha dado el nivel en cuanto a potencia, pero falta la puesta a punto, que son sus principales virtudes. El francés Quartararo, es el piloto que se está llevando el equipo a las espaldas, mientras que Morbidelli trata de recuperar su esperado buen nivel.

Horarios y TV

Como he dicho antes, las dos jornadas de test en Portimao arrancarán a las 9:30 y acabarán a las 17:30 (hora local). De 10:30 a 18:30 (hora peninsular española). Después de esas ocho horas donde estará la pista disponible para los pilotos, hay 15 minutos más para que puedan practicar las salidas y así poder terminar la jornada.

Como viene siendo de normal en los anteriores test de pretemporada, no habrá señal de TV en directo, Pero si hay varias formas de seguir todo lo que pase en pista: Una es el Live Timing oficial de MotoGP, que estará disponible durante toda la jornada para que no os perdáis nada de lo que pase en pista e ir viendo los diferentes tiempos. Pero no será gratis, tendréis que comprar el servicio de pago ‘Timing Pass’ que cuesta (17,99€) y no os vais a perder nada durante toda la temporada.