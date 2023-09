Los pilotos querían cuatro zonas de DRS en Austin, pero los equipos no dieron el visto bueno

Este año 2023 el trazado de Marina Bay sufrirá cambios en lo relativo al trazado debido a que las características curvas de 90 grados de la 16 a la 19 fueron sustituidas por una recta trasera curvada. Pese a ello, los pilotos esperaban una cuarta zona de activación de DRS en busca de hacer más fácil los adelantamientos en carrera en la que ahora será una chicane en las curvas 16-17 de menor velocidad, pero la FIA ha dictaminado que haya tres.

Mapa actualizado GP Singapur 2023. / Fuente: F1

Según el medio estadounidense Motorsport.com tales modificaciones como la zona adicional del DRS se proponen con antelación a equipos y pilotos, pero solo se llevan adelante si se recibe un buen feedback positivo. Los pilotos planean usar la sesión informativa de este viernes para presionar a FIA para establecer una nueva zona de DRS, si bien es poco probable que se de luz verde de cara al inicio de los primeros libres en aras de una mayor seguridad.

No obstante, FIA comenta que pese a que estaba dispuesta en un principio a cambiar la configuración, no pudo haber un consenso claro al consultar a los equipos antes de este Gran Premio, a lo que hay que añadir que no todos los equipos se tomaron en serio la consulta ya que no respondieron en tiempo y forma.

Un portavoz comentó que “no evaluaremos ninguna zona de DRS adicional para el Gran Premio de Singapur” ya que “no hubo un consenso claro por parte de los equipos y, tras nuestras simulaciones de seguridad, decidimos no llevar el asunto más lejos” comenta.

Por su parte, Valtteri Bottas,, piloto de Alfa Romeo, ha comentado este mismo jueves que el asunto será tratado en la reunión de pilotos protocolaria de cada viernes. “El trazado será mejor, pero no creo que haya una diferencia en términos de mejores adelantamientos. Continuará siendo una pista difícil para adelantar. La mayoría de pilotos esperábamos otra zona de DRS en la nueva recta trasera.”

Por otro lado, Esteban Ocon,, piloto de Alpine, sugirió que el escaneado del trazado pudo tergiversar los baches de la superficie y la gravedad de las curvas, por lo que no descarta que pueda probarse en el último momento.

“Todos estamos presionando para probar esa zona adicional de DRS. FIA está preocupada por la seguridad de la curva 15 a izquierdas, aunque yo creo que no será un problema sumamente grave para ninguno de los pilotos”.

“Creo que el problema radica en los escaneados, con los muros, la velocidad y eso. Pero si queremos estar seguros, podríamos sumar esa zona adicional de DRS, iremos en quinta marcha, y el efecto del DRS vendría tras esa curva” sentencia el piloto francés.

Teniendo en cuenta lo poco que falta para la disputa del GP de Singapur, ya es poco probable que se añada dicha zona de DRS, aunque podría caber la posibilidad de que para el próximo año y con menos prisas, se implemente con el visto bueno de todas las partes.