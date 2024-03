El primer día en Qatar ha estado cargado de sorpresas. Entre ellas, el tiempo de Marc Márquez de 2.06.544, que le ha permitido ser el más rápido de la FP2, seguido por tan solo 2 décimas por Augusto Fernández y Pedro Acosta. En la combinada de ambos entrenamientos libres, ha sido un viejo conocido de las primeras posiciones quien ha comandado la atípica primera jornada del Gran Premio de Qatar.

Jorge Martín ha sido el encargado de abrir la venda de tiempos en una primera sesión tranquila antes del abismo. El piloto del Pramac Racing vuelve a demostrar que esta temporada quiere estar entre los contendientes al título. Con un tiempo de 1:52:624, Martín ha marcado el registro más rápido de los Libres 1, con una ventaja de 47 milésimas sobre Aleix Espargaró y 71 con respecto al novel, Pedro Acosta.

Con el desarrollo del día, y ante la llegada repentina de lluvia, la Práctica prevista fue aplazada para el sábado. Como consecuencia, los pilotos de la Categoría Reina disputarían, de forma excepcional, un segundo entrenamiento libre de 45 minutos, y la lucha por la Q2 a disputarse antes de la clasificación de mañana.

