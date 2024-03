La jornada de viernes en Australia ha sido intensa, con grandes actuaciones de los españoles que nos invitan a soñar.

Carlos Sainz ha sido tercero en la segunda sesión de libres con un 1:17:707 y Fernando Alonso quinto con un tiempo de 1:17:912.

​​​​​​Por la parte de Carlos Sainz, el madrileño volvió a sentirse cómodo con su monoplaza tras haber sido operado por apendicitis hace dos semanas: "Me siento bien, cansado después de los entrenamientos, no estoy al 100% físicamente, pero he tenido una buena jornada".

Sin embargo, Carlos explicaba abiertamente que todavía no han desplegado todo su potencial, ni él físicamente ni su Ferrari: "He ido paso a paso y cogiendo ritmo, no al límite del coche ni de mí mismo todavía".

Además, Carlos Sainz dejaba una ilusionante apreciación de lo que puede pasar mañana: "Creo que voy a ser más rápido mañana y espero luchar por la pole position, junto con Charles y todos los demás".

Fernando Alonso: "Siempre es satisfactorio estar en la parte alta de la tabla"

Foto: @AstonMartinF1 en X

​​El Circuito de Albert Park siempre suele ser generoso con el asturiano y este año parece que no será menos.

Los Aston Martin fueron bien en la simulación de clasificación de los libres 2, con un cuarto puesto de Lance Stroll y un quinto de Fernando.

Estas eran las impresiones de Alonso al término de la jornada de viernes: "Siempre es satisfactorio estar en lo más alto de la tabla de tiempos, pero no sacaremos ninguna conclusión, solo son entrenamientos libres y todavía hay muchas variables a considerar".

​​Fernando también explicaba que han tenido problemas para completar el trabajo planificado, ya que su salida de pista en libres 1 les obligó a cambiar el suelo: "Nuestro programa se vio un poco comprometido debido a eso, pero los Libres 2 transcurrieron sin problemas y completamos todo lo que nos propusimos".

En definitiva, las sensaciones tanto de Carlos como de Fernando son buenas. Sin embargo, habrá que esperar a mañana para sacar conclusiones.

​​​​​​