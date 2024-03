Muchos recuerdan el Gran Premio de Monza 2020 por la carrera en la que Carlos Sainz casi obtuvo su primera victoria en Fórmula 1, pero después de saber que les ha sucedido a los que han triunfado en este circuito, se alegran de que esto no sucediese.

Con 11 curvas, 5793 km y 53 vueltas; Monza es el circuito favorito de muchos de los seguidores de la Fórmula 1 tanto por el valor histórico como por el territorio al que le pertenece, el Tifosi. Ubicado en Italia, este Gran Premio siempre es característico por estar lleno de banderas rojinegras con un caballo y de fondo amarillas.

Pero no únicamente es conocido por eso, sino por épicas carreras, accidentes durante el fin de semana, el desenlace de las enemistades entre pilotos en el asfalto... Es normal que se aguarde con ansia a que llegue su momento del año. Aunque no solo tiene sus cosas buenas, es más, aguarda una maldición que los últimos años todos los pilotos han cumplido, excepto Max Verstappen.

Monza 2020

Si ya de por si el mundial de ese año fue alucinante por la increíble competitividad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por conseguir el título, todas las carreras tenían un plus de adrenalina y emoción que el resto de temporadas habían carecido.

Esta en especial, arrastraba incidentes tanto dentro como fuera de pista entre los pilotos de Red Bull y Mercedes que hizo que las miradas de todos estuviera puesta en ellos en todo momento. Y a pesar de solo llevar ocho carreras disputadas, el gran circo tenia preparado uno de los mayores espectáculos automovilísticos de los años.

De la pole salía Lewis Hamilton, precedido de su compañero en ese momento, Valtteri Bottas y en la tercera posición, un joven, Carlos Sainz en McLaren.

Lo que iba a parecer una carrera normal trajo consigo dos Safety Cars, una bandera roja y una penalización de 10 segundos para Hamilton. Incluso una relanzada en parrilla a falta de tres vueltas que fue lo que determinaría quién iba a ser el vencedor de la carrera.

Después de unas vueltas de pura agonía, sin saber quién iba a subirse a lo más alto del podio, ganando y perdiendo la posición unos con otros , quedaría así: Pierre Gasly, Carlos Sainz y Lance Stroll.

De esta carrera conseguiríamos una de las imágenes más famosas de la temporada 2020, Verstappen encima del coche de Hamilton. No había una fotografía que reflejaría mejor el pique de estos pilotos, que después de una curva, ninguno dejaría el espacio suficiente y si no fuera por el halo, una penalización de segundos durante el pit stop no sería la sanción aplicada.

Incidente Verstappen y Hamilton Monza 2020 / F1.com

La maldición de Monza

Todo piloto que consigue ganar en el "templo de la velocidad" al año siguiente, por unos motivos u otros, no consigue finalizar la carrera. Al principio parecía coincidencia, pero año tras año la estadística hacía la prueba.

La estrenaba Charles Leclerc con Ferrari, en su propio territorio, consiguiendo quedando por delante de ambos Mercedes en 2019. Pero el año siguiente chocaba en la vuelta 25 y abandonaba la carrera.

Su predecesor fue Pierre Gaslyen 2020, ganando su primera carrera en Fórmula 1 después de un fatídico año al haberse quedado sin asiento en Red Bull (que fue ocupado por Alex Albon y posteriormente por Checo Perez) y bajado a Alpha Tauri. Pero un año después, abandonó por un problema de motor en la sexta vuelta.

El último que ha cumplido con la maldición ha sido el australiano Daniel Ricciardo, que después de unos años complicados y sin ganar ni hacer podio después de marcharse de Red Bull y Renault, conseguía hacer un doblete con su compañero de escudería, Lando Norris, en 2021. Y para cumplir, en 2022, no pudo finalizar la carrera y tuvieron que retirar el coche por fallos de motor.

El único que por ahora no ha cumplido con la maldición ha sido Max Verstappen, que ha ganado consecutivamente en el territorio Ferrari y no ha abandonado en ninguna de las carreras. Pero todavía está a tiempo para sumarse a la lista de pilotos que han caído en el circuito.