Después de dos Grandes Premios donde el Aston Martin fue más competitivo en la clasificación, el de Australia no dejó una buena posición de salida para el coche verde, partiendo desde la novena (Stroll) y la décima posición (Alonso) tras un pequeño desliz que casi le cuesta la clasificación entera al asturiano. Alonso explicó las sensaciones del monoplaza inglés y admitió que no tenía mucha confianza en el AMR24 en el último intento.

En cuanto al Ferrari, Carlos Sainz volvió a demostrar de lo que es capaz, incluso un par de semanas después de ser operado del apéndice. El madrileño consiguió clasificar segundo con un ritmo espectacular en Q3. Charles Leclerc también tuvo buen ritmo, pero no alcanzó a más de la quinta posición, que pasó a ser cuarta tras la sanción de Checo.

Red Bull, en cambio, enseñó una semana más por qué son los favoritos al campeonato un año más. Verstappen volvió a ser inalcanzable, y el mexicano Checo Pérez consiguió posicionarse tercero, demostrando también un ritmo muy superior al resto de pilotos. Aunque, por obstaculizar a Hulkenberg, la FIA le ha penalizado, por lo que el mexicano saldrá sexto.

Alonso en el GP de Australia. Foto: SPORT

Declaraciones después de la clasificación

Fernando Alonso, como suele hacer, no se escondió sobre lo que piensa de su coche para este domingo: "En general, creo que este fin de semana nos hemos sentido un poco menos competitivos. La clasificación no ha sido tan rápida como en Jeddah, por ejemplo. Fuimos primeros en la FP2 y segundos en la FP3 en Jeddah, y aquí no fue el caso tampoco. Así que sí, un fin de semana un poco más problemático en términos de ritmo".

Carlos Sainz fue un poco más optimista, gracias a la gran forma que está cogiendo el monoplaza italiano: "Obviamente, siempre quieres más; y claro que me hubiese gustado estar en la 'pole'; pero si me dices hace dos semanas, justo después de haber sido operado de apendicitis, que iba a estar hoy luchando por ella, está claro que lo hubiera cogido. Sin pensármelo"

Y para sopresa de todos, Max Verstappen aseguró que la pole fue un resultado inesperado para él y para el equipo: "Parecen muy rápidos también en tandas largas, así que es una incógnita para mañana, pero supongo que eso lo hace muy emocionante. Mañana lo sabremos".

Max Verstappen en el GP de Australia. Foto: Marca

De momento, parece que Red Bull y Max Verstappen van a conseguir su 20a victoria en tan solo 21 carreras. Aun así, Ferrari y Carlos Sainz siguen dando esperanzas pensando que, quizás alguna vez esta temporada (como pasó la pasada) podamos ver una victoria Tifosi. En cuanto al Aston Martin, el coche parece ser peor que la temporada pasada. Aunque, muestra un ritmo sólido en alguna de las fechas, como fueron las dos primeras. Ahora solo queda esperar, porque solo el tiempo dirá que pasa mañana y en el resto de la temporada.