El Gran Premio de Australia ya había comenzado de una forma inédita después de un accidente de Alex Albon en Libres 1, donde reventó el chasis del monoplaza y el equipo confirmó que Logan no terminaría el fin de semana, montando al piloto tailandés en su coche en la búsqueda de los máximos puntos posibles.

La gran sorpresa desde esta clasificación es la vuelta de Carlos Sainz JR a la pista, ya que en el pasado Gran Premio de Jeddah no pudo participar por apendicitis. Y la otra novedad, el hecho de que Williams Racing solo contara con un monoplaza.

Esta sesión de clasificación ha dejado ver un gran rango de nivel entre los pilotos, los cuales vamos a puntuar bajo sistema numérico de 0-10, en base al monoplaza y a la actuación durante Q1, Q2, Y Q3.

P20 / Logan Sargeant

El piloto estadounidense corrió con normalidad los primeros libres del viernes, pero un contratiempo de su compañero hizo que reventará el monoplaza contra un muro de hormigón, haciendo que el coche no pudiera volver a salir más a pista el fin de semana.

Solo quedaba un coche en Williams y era el de Logan, pero el equipo decidió bajarle a él, para subir a Alex Albon e intentar pelear los máximos puntos en un Gran Premio donde el equipo de Grove tan solo tendrá un monoplaza.

Por todo eso, la nota de Logan Sargeant es de 10, al haber cedido el asiento a su compañero para intentar sacar lo máximo posible de este finde, compañerismo en estado puro entre dos pilotos que se llevan muy bien.

Logan Sargeant durante los Libres / Fuente: San Diedo Union-Tribune

P19 / Zhou

El piloto chino no hizo una muy buena Q1, quedando por tanto en la anteúltima posición para la carrera, pero fue el peor de la clasificación.

En su último intento, Zhou cometió un grave error destrozando su alerón delantero en la parte izquierda a la salida de la curva 10. Se quedó a tan solo 0.479 décimas de lograr pasar el corte.

Por tanto, la nota de Zhou es de 1, por el error, y porque su compañero si logró el pase a Q2.

Zhoy durante los Libres / Fuente: F1GrandPrix

P18 / Ricciardo

El piloto australiano no tuvo su día en su Gran Premio de casa, fue algo desesperante ver como en su último intento, se salió por fuera de la posta en la curva 4, anulándose así su último intento y quedando en zona de eliminación.

Daniel se quedó a 0.376 décimas de lograr pasar el corte.

Por todo eso, la nota de Daniel Ricciardo es de 1, por la salida de pista, y porque su compañero en Q1 terminó 8, por lo que sí que había coche para pasar.

Ricciardo sorniendo en el coche / Fuente: Car and Driver

P17 / Gasly

El segundo piloto de Alpine no pudo brilla nada, será investigado después de la clasificación por cruzar antes de tiempo la línea de salida de los pits, y además, sus vueltas no fueron nada buenas dejándole en zona de eliminación.

Pierre se quedó a tan solo 0.273 décimas de lograr pasar el tiempo de corte

Por todo eso, la nota de Pierre Gasly es de 2, ya que su compañero ha logrado el pase a la Q2 por primera vez esta temporada para el equipo, mientras que él, otra vez, eliminado.

Gasly durante la clasificación / Fuente: AutoHebdo

P16 / Hulkenberg

El hombre que brilló en Jeddah gracias a su compañero de equipo no lo pudo hacer esta vez en la Q1, se quedó muy lejos del tiempo de su compañero y en su último intento no hizo para nada un buen giro, lo que le hizo ser el mejor de los eliminados de la Q1.

Nico se quedó a 0.267 décimas de su compañero de equipo, que también era el que marcaba el último tiempo de corte.

Por todo eso, la nota de Nico Hulkenberg es de 2, al ser ganado por su compañero y al no poder haber clavado una buena vuelta.

Hulkenberg chocándose con Sainz / Fuente: Dazn

P15 / Ocon

El primer piloto de Alpine no hizo una mala Q1, logrando la que ha sido su primera Q2 de la temporada. Ya se ha visto que el equipo Alpine está muy lejos de los rivales, ya que sin tener error en su último intento, quedó muy lejos del decimocuarto clasificado.

Esteban se quedó a 0.796 décima del tiempo de corte, muy lejos.

Por eso, la nota de Esteban Ocon es de 7, ya que ha logrado la primera Q2 de la temporada, y por haber derrotado a su compañero.

Ocon durante la clasificación / Fuente: El Confidencial

P14 / Magnussen

El piloto danés no pudo hacer mucho en la Q2, pasó muy justo la Q1 siendo el peor del corte y siendo salvado por la retirada del tiempo de Ricciardo.

Magnussen se quedó a 0.526 décimas de Russel, quien fue el décimo clasificado para la Q3.

Por todo eso, la nota de Magnussen es de 5, por haber pasado a Q2 superando a su compañero, y por no haber ganado alguna posición más.

Magnussen durante la clasificación / Fuente: PlanetF1

P13 / Bottas

El piloto finlandés no estuvo mal en la Q2, pasó tranquilamente la Q1, pero el monoplaza no está para muchos trotes, derroto a su compañero, pero no pudo clasificar mejor.

Bottas se quedó a 0.439 décimas del peor tiempo de corte para la Q3.

Por todo eso, la nota de Bottas es de 6, por haber pasado a Q2 con un mal coche, y por derrotar a su compañero de equipo.

Bottas sornierndo / Fuente: AutoHebdo

P12 / Albon

El piloto tailandés contra todo pronóstico fue el segundo mejor de la zona medio baja de la parrilla, después de su incidente en los Libres uno, dejó al equipo con solo un coche y bajo a su compañero de equipo del suyo.

Por todo eso se esperaba que Albon pudiera estar nervioso, lo que le haría cometer errores, pero hizo muy buena clasificación y solo quedó detrás de Tsunoda, uno de sus máximos rivales.

Alex se quedó a solo 0.266 décima de la Q3, y teniendo en cuenta que abortó su último intento en la vuelta de formación, no se sabe aún por qué, pudo haber quedado algo mejor.

Por todo eso, la nota de Alex Albon es de 9, por ser el segundo mejor del resto, y no llega al 10 por no haber hecho ese último intento.

Accidente de Alex Albon con el Williams / Fuente: Mundo Deportivo

P11 / Hamilton

Hamilton se convirtió en la primera sorpresa de la clasificación quedándose fuera de la Q3. No se sabe por qué, en su último intento no mejoró ninguno de los dos sectores, y Tsunoda se coló, dejándole al británico fuera.

Hamilton se quedó a tan solo 0.059 milésimas de su compañero Russell, el que fue décimo clasificado de la Q2.

Por todo eso, la nota de Lewis Hamilton es de 4, por no pasar a Q3 con un coche superior, y por ser derrotado por su compañero de equipo.

Hamilton pisando el piano / Fuente: Motorsports

P10 / Alonso

En Q3 Fernando no tuvo su día, en su primer intento se salió de la pista y paso fuertemente por encima de la grava. El dos veces campeón del mundo tuvo que ir a boxes rápidamente y revisar daños.

Todo parecía indicar a que el coche estaba muy dañado, y lo está, ya que en su último intento se quedó a más de 0.800 décimas de su mejor intento de Q2.

Fernando se quedó a 1.637 segundos del primer clasificado.

Por eso, la nota de Fernando Alonso es de 5, por ese error fatal que le lastró en su último intento, pero que le lastrará para la carrera.

Fernando Alonso montado en el Aston Martin / Fuente: SPORT

P9 / Stroll

El piloto canadiense no pudo hacerlo nada bien en la Q3, cometió un error fatal en su único intento en la curva 9, donde perdió la parte trasera del coche, quedando así por detrás de Tsunoda con un pero coche.

Lance se quedó a 1.157 segundos de la pole position.

Por todo eso, la nota de Lance Stroll es de 5, por ese error en su único intento para clasificar lo mejor posible.

Stroll subido en el coche / Fuente: F1i

P8 / Tsunoda

Muy buena clasificación para el piloto japonés, con un peor coche que los de la Q3, ha logrado quedar por delante de ambos Aston Martin, aunque por errores de ellos mismos.

Su Q3 no fue mala, no tuvo errores y tiene una muy buena posición para luchar por puntos.

Tsunoda se quedó a 0.873 décimas de la primera posición.

Por todo eso, la nota de Yuki Tsunoda es de 10, por ser el mejor de la zona medio baja, y por ganar a dos Aston Martin.

Yuki Tsunoda montado en su RB / Fuente: F1GrandPrix

P7 / Russell

El piloto británico no estuvo muy fino en la clasificación, en Q1 paso más o menos apuros, para en Q2 quedarse a menos de 0.100 décimas de ser eliminado.

A pesar de todo, ya en Q3 no tuvo errores aparentes y terminó en la séptima posición.

George se quedó a 0.809 décimas de la pole.

Por todo eso, la nota de George Russell es de 7, ya que podía haber quedado mejor y no haber pasado tantos apuros en las rondas previas.

Russel montado en su coche / Fuente: Car and Driver

P6 / Piastri

Oscar Piastri pudo haber hecho una mejor vuelta, teniendo en cuenta que el rival de delante no terminó su último intento, quedar por detrás es un poco malo.

Oscar se quedó a 0.657 décimas de lograr la pole en el Gran Premio de su casa.

Por eso, la nota de Oscar Piastri es de 6, por ser derrotado por su compañero y no haber ganado una posición más por errores de los rivales.

Oscar Piastri en la recta principal / Fuente: Pitpass

P5 / Leclerc

Charles fue ese piloto que no pudo terminar su última vuelta, y es que, un error en la curva 12 le dejó sin opciones de luchar por nada. Aunque su tiempo de su primer intento le sirvió para terminar quinto.

Charles se quedó a 0.520 décimas de la pole.

Por eso, la nota de Charles Leclerc es de 5, por ese último error y por ser superado por su compañero de equipo cuando podían haber hecho casi un doblete.

Chispas saliendo de la parte trasera del Ferrari de Leclerc / Fuente: Última Hora

P4 / Norris

El piloto británico fue el mejor de su país clasificando en este Gran Premio, una sólida cuarta posición sin ningún error aparente.

Lando se quedó a tan solo 0.400 décimas del primer clasificado.

Por eso, la nota de Lando Norris es de 10, al ganar a los dos Aston Martin, a su compañero de equipo, y a un Mercedes y un Ferrari con peor coche.

Lando Norris montandose en el coche / Fuente: PitLane Motor

P3 / Perez

Sergio "Checo" Perez se lleva una mala tercera posición, con un coche tan superior como lo es el de Red Bull, todo lo que no sea un segundo lugar es algo malo para él. Fue superado por un Ferrari y su compañero Max

Perez se quedó a 0.359 décimas de la pole position en Australia.

Por eso, la nota de Checo Perez es de 8, por no cometer ningún error, y por no haber logrado la segunda posición.

Checo Perez salinedo de los pits / Fuente: RÉCORD

P2 / Sainz

El piloto español hizo una muy buena clasificación en Australia, tras haberse perdido la anterior carrera en Jeddah por apendicitis, Sainz reaparece en Australia con aparentes ganas de hincarle el diente a Max.

Carlos se quedó a tan solo 0.270 décimas de ganar a Verstappen, pero durante toda la clasificación estuvo dando un nivel espectacular.

Por eso, la nota de Carlos Sainz es de 10, por ganar a su compañero de equipo, y por reponerse de la apendicitis y lograr la segunda posición.

Carlos Sainz durante la clasificación / Fuente: Motor Time

P1 / Verstappen

Otra pole position más para Max, quien debe de estar guardando los trofeos sin ninguna emoción ya. Pole más que merecida para él, y sigue siendo el rival a batir en este mundial de 2024.

Su tiempo de pole fue de 1:15:915, lo que le sirvió para ganarse la primera plaza para la carrera de mañana.

Por eso, la nota de Max Verstappen es de 10, no tuvo apenas rival, pero cuando lo tuvo, lo solventó muy fácil y logró otro título.