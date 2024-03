Un 24 de marzo de 2024 que será inolvidable para Pedro Acosta tras lograr su primer podio en la categoría reina del motociclismo en el Gran Premio de Portugal. Con 19 años y 304 días se convierte en el tercer piloto más joven en lograr un podio en MotoGP.

El único piloto rookie está temporada está deslumbrando desde su inicio. En la primera carrera del 2024, en el Gran Premio de Qatar ya deslumbro con sus adelantamientos, pero al final sufrió con los neumáticos y bajó hasta la novena posición el Losail.

No tuvo un gran arranque en Algarve donde el viernes se quedó fuera de los 10 primeros por lo tanto tuvo que pasar por la Q1. Sin embargo, el 'Tiburón de Mazarrón' no se rindió en Algarve. Logró meterse a la Q2 siendo el segundo más rápido. Sólo tenía unos neumáticos nuevos por lo tanto se lo tuvo que jugar a una tanda y logró la séptima posición por delante de dos campeones del mundo como Marc Márquez y Fabio Quartararo. En esa misma posición logró acabar en la carrera al sprint a pesar de volver a sufrir en la salida.

El domingo era otra historia y Pedro Acosta ya había ganado el año pasado en Portugal, pero fue en la categoría de Moto2. En esta ocasión el reto era mucho más complicado. Sin embargo, a pesar de seguir teniendo margen de mejora en la salida, logró un mejor arranque. Sus primeros obstáculos eran los dos pilotos de KTM oficial una lucha muy bonita donde acabó superando primero a Jack Miller y después a Brad Binder. Por delante tenía ya a pilotos de otro nivel, Marc Márquez, seis veces campeón del mundo. Está vez lo superó y resistió al de Cervera. A pesar de que estuvo mucho tiempo detrás de Pecco y se le veía con mejor ritmo, el italiano se fue largo y lo aprovechó para consolidar esa cuarta posición.

La lucha entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que acabó con un trágico desenlace, junto a la caída de Maverick Viñales, cuando iba segundo detrás de Jorge Martín, le ayudo a lograr su primer podio en la categoría reina. Además fue el primer piloto KTM clasificado.

