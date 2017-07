En memoria de dos campeones

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

El 19 de julio de 2015 siempre será un día triste, para los aficionados al mundo del motor, y al deporte en general. Es una fecha que quedará totalmente marcada en el corazón de todas las personas amantes del deporte. Dani Rivas y Bernat Martínez, perdían la vida el día diecinueve de Julio del año 2015, a pesar de que ya han pasado dos años de aquel fatídico accidente, la memoria de los dos pilotos españoles sigue muy presente entre todos los seguidores de este deporte.

“Bernat Martínez, natural de Alberic (Valencia), fue trasladado en ambulancia al hospital Community de Monterrey, donde murió a consecuencia de las heridas. Tenía 35 años. En cuanto a Daniel Rivas, natural de Moaña (Pontevedra), fue trasladado por los Servicios Médicos Aéreos al Natividad Medical Center de Salinas, donde también falleció a consecuencia de las heridas. Tenía 27 años”, este fue el comunicado oficial, que medio mundo se encontró al despertar aquella triste mañana..

Daniel Rivas Fernández

Dani Rivas nació en Moaña (Galicía) el trece de Marzo de 1988, y falleció el diecinueve de Julio de 2015. Dani fue un piloto de motociclismo que

contaba con una gran experiencia en el mundo de la velocidad, empezó a montar en moto a los 16 años, poco antes de ingresar en la Movistar Cup, pero su trayectoria dio mucho más de sí. Dani disputó el FIM CEV Repsol, dentro de la categoría de SBK, donde logró múltiples victorias y podios en el Nacional de velocidad, también es de destacar su trayectoria en Moto2 ya que participó en varias pruebas del Mundial de Moto2, donde conseguiría muy buenos resultados. Aunque habitualmente participaba en el FIM CEV, llegó a ser probador de las que en ese momento eran las nuevas Moto2, también fue probador de los neumáticos Dunlop.

En los últimos años Rivas había logrado ser piloto suplente para varios equipos del Mundial, llegó a correr hasta en seis carreras en Moto2, además contaban con él para el Campeonato Británico. Gracias al ex piloto Jorge Lis, Rivas aceptó ser piloto del equipo Team Allende BMW Racing, al cual ayudaría en el desarrollo de la BMV en el campeonato AMA de superbikes de Estados Unidos, lo que le serviría al piloto para darse a conocer y poder así conseguir un buen equipo para el futuro. Al preguntarle a Dani sobre correr el AMA comentaba: «desde pequeño tengo muchas ganas de ir a correr el AMA. Esta es una buena posibilidad y hay que aprovecharla».

El piloto siempre llevaba en su casco el escudo del Celta, ya que este era otra de sus grandes pasiones.

Bernat Martínez:

Bernat Martínez nació en Alberic (Valencia) el diez de Enero de 1980 y falleció el diecinueve de Julio de 2015. El piloto valenciano se formó dentro del

mundo del motocross, en el año 2001 empezó a competir, debutando en el año 2005 en el Mundial de esta modalidad, más tarde también competiría en la categoría Supersport, unos años después sería subcampeón continental. Bernat llevaba 15 años compitiendo en diferentes campeonatos internacionales de Superbikes llegando a ser subcampeón de Europa en el año 2009. Bernat también dominaba claramente las carreras urbanas que organizaba la comunidad valenciana, y fue gracias a esto que en el año 2010 el equipo Maquinza-SAG contó con él para empezar a desarrollar la Bimota del momento en el Mundial, pero solo disputó siete carreras, ya que fue sustituido de forma repentina por Ricky Cardús, entonces el piloto decidió, ya siendo veterano en este deporte, empezar la aventura americana.

En el estreno de su nueva aventura americana, el piloto lograba hacer historia al ser el primer español que conseguía subir a podio en Norteamérica en la categoría de Superbikes.

En el año del fatídico accidente, el español se encontraba en la quinta posición de la clasificación general.

El terrible accidente de Bernat y Dani

Los pilotos españoles Bernat Martínez y Dani Rivas fallecían de madrugada tras un accidente en el circuito de Laguna Seca (EE.UU), pasó durante la primera vuelta de una de las pruebas de MotoAmerica Superbike/Superstock. Poco después de la salida y cuando todo el grupo de pilotos se acercaban a la primera curva del trazado, Dani Rivas sufría un fallo en el motor, lo que provocó que su moto se parara repentinamente, Rivas fue envestido por los pilotos que venían detrás. Hasta seis máquinas de unos 200 kilos volaron sobre la escapatoria de la primera curva del circuito, los pilotos españoles quedaron bajo ellas, quedando tendidos en el suelo sin ningún movimiento aparente.

Bernat Martínez fue trasladado en ambulancia al hospital Community de Monterrey, donde finalmente fallecía a consecuencia de las heridas que había sufrido. Daniel Rivas era trasladado por los Servicios Médicos Aéreos al Natividad Medical Center de Salinas, donde también falleció a consecuencia de las graves heridas que había sufrido.

Wayne Rainey,el presidente de MotoAmerica, habló tras conocer el trágico resultado del incidente sucedido en el circuito de Laguna Seca: "Realmente no tengo palabras para describir lo que sentimos. En primer lugar y lo más importante, es la pérdida de las familias, de sus seres queridos. Nuestras sinceras condolencias para todos y cada uno de ellos, así como de la familia MotoAmerica. Están en nuestros pensamientos y oraciones", comentó

Nace la Copa DR7 en memoria de Dani Rivas

Willy, el padre de Dani creaba la COPA DR7 en memoria del piloto, y así poder seguir enseñando los valores de trabajo, sacrificio, entrega y perseverancia de los que hacia gala su hijo, a los jóvenes pilotos. El principal objetivo de la COPA DR7 es formar y promocionar a las jóvenes promesas del motociclismo, facilitando el acceso a todos aquellos niños que amen este deporte, lo hacen con las máximas garantías de seguridad y con un coste reducido. Dorna Sports SL, la compañía que posee los derechos comerciales del Campeonato del Mundo de MotoGP y WorldSBK, también anunció su colaboración con la Cup Dani Rivas.

“Fue en aquella interminable semana en la que esperábamos que llegarán a España los restos mortales de Dani, cuando decidimos hacer algo por los que dan su vida por llegar a cumplir su sueño de ser pilotos de velocidad. TMSR ya tenía la estructura necesaria, Carmelo Ezpeleta lo apadrinó enseguida con Dorna y los amigos de Dani, Aleix, Pol y Julián se unieron incondicionalmente. Me empeñé en que la memoria de Dani se perpetuara con otros pilotos gallegos y aunque la Cup Dani Rivas está abierta a pilotos de toda España y Portugal, me encantaría que saliera algún piloto gallego con condiciones para apoyarlo personalmente”, explica Willy Rivas.

En homenaje a Bernat Martínez

El consejo de administración de la sociedad gestora del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo decidió ponerle el nombre de Bernat a una de las curvas del trazado de Cheste en su memoria.

La elección de la curva la llevaron a cabo los aficionados del motor, que tuvieron la oportunidad de elegir entre tres opciones, finalmente se le puso su nombre a la curva ocho.

El director general del Circuit (Gonzalo Gobert), hablaba sobre la decisión que tomaron: “la concesión del nombre de la curva a Bernat Martínez es una manera de reforzar nuestro apoyo al deporte de base. Bernat era un piloto alejado de los focos del éxito, pero reconocido y valorado por todo el mundo del motociclismo. Desde ahora tendrá el mayor reconocimiento que el Circuit puede otorgar"

Bernat Martínez también recibiría el homenaje de todos los aficionados del motociclismo en el circuito, el 1 de agosto de ese mismo año, más de 500 motos completaron una vuelta de honor a todo el trazado de Cheste, acompañando al coche fúnebre con los restos del piloto, posteriormente era trasladado a su localidad natal para ser enterrado y por fin descansar en paz.

Siempre en el recuerdo

Muchos de los compañeros, contrincantes, amigos y familiares de los dos pilotos fallecidos no dudaron ni un segundo en dedicarles unas palabras en las redes sociales.

Efrén Vázquez:

“La verdad que no sé muy bien qué decir… Pero lo siento… Lo siento amigo mío… Lo siento Willy. Hemos compartido tantas cosas en estos años, más de 10… Desde la Movistar Junior Cup, ratos buenos… Sonrisas… Lágrimas… El cariño y la hospitalidad de los gallegos y de tus amigos en Moaña, sabes que eras para mí como un hermano en la lejanía… Un loco junto a Román Ramos, los tres luchando por hacernos un hueco en el motociclismo siendo del norte. Tantas cosas ahora que me quedarían por decirte. Por agradecerte. Tantas que aún me gustaría disfrutar contigo.. Viniste a nuestro circuito de Olaberría. Ojalá pudiera disfrutar un rato más de tu compañía en nuestra casa, de tus risas y tu carácter. Joder amigo… Lo injusto de este deporte nos arrebata a muchos algo más importante que un piloto con talento. Nos arrebata una parte de nosotros. A todos los que pudimos conocerte Dani Rivas. Aunque lejos, ¡¡te llevaremos siempre muy cerca!!”

Xavi Forés:

"No sé muy bien como empezar esto… Hoy se va mi mitad de corazón, un hermano, un tipo tan especial en mi vida que me lo hacia intocable, inmortal! Hoy se lo han llevado, se han llevado a un verdadero amigo, con el que he compartido horas y horas de teléfono, quedadas, consejos, entrenos y fiesta, si, fiesta, porque el era así, pura diversión!

DR: Hermano para cuando quedemos tengo que enseñarte un pase de baile nuevo muy apoteosico!

XF: Tenemos que quedar YA tío, ha pasado mucho desde la última vez y ya hay ganas!.

Pues a partir de hoy, con esas ganas inmensas de volverte a ver me voy a quedar… no soy capaz de dar 10 pasos sin tenerme que sentar porque me has dejado hundido. Sé que desde arriba vas a revolucionar a todo dios y que no es un hasta nunca, sino un hasta luego. Te llevas contigo a otro de los grandes, Bernat, un tipo extremadamente luchador y que amaba lo que hacia y de la forma en que lo hacia, peleando siempre por salir adelante y ser el primer español en pisar un podium AMA. La semana pasada hablábamos de tu futuro en el AMA y te dije… Tío, tu ya eres muy Yankee, eres uno de ellos, solo tienes que abrir los codos y pasar como sabes, se te rifarán, serás un jodido millonario y tendrás que adoptarme en tu casa en Los Ángeles!

Hoy, sin embargo, esta puta mierda que cada día se cobra más vidas, decidió darnos una puñalada trapera…

Te voy a llevar siempre en mi corazón y orgullosísimo diré: Dani Rivas era mi hermano pequeño, pequeño de edad y inmenso de corazón y alma. Descansa en paz hermano. Como tu decías, nuestro amor es verdadero! Te quiero”.