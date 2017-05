Iker Lecuona operado por segunda vez de la clavícula

Foto: Lucas Andreu | Vavel España.

Durante los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Le Mans, en el minuto 34, Álex Márquez trazaba una curva cuando venían por detrás suyo Iker Lecuona y Áxel Pons. La moto se le fue al pequeño de los Márquez con tan mala fortuna que se llevó consigo también la moto de Iker, mandándolo también a la graba sufriendo una caída. Pons que iba por detrás del valenciano salió mejor parado, saliendo de pista con la moto recta y sin sufrir caída.

El piloto del Garage Plus Interwetten se recuperaba de la operación de clavícula a la que se sometió en marzo, tras el accidente sufrido en los test pretemporada en el trazado jerezano. Lo cual le impidió empezar la temporada y no poder acudir a los Grandes Premios de Qatar, Argentina y Las Américas.

Pudo empezar la temporada en el Gran Premio de España, en Jerez, mermado, pero no pudo ni finalizar la carrera. Ahora se vuelve a romper la clavícula, de la cual aún no estaba recuperado por completo, a causa de la caída en Francia. Parece que la mala suerte está del lado del joven piloto, carrera tras carrera le acompaña.

Tras la caída esperaba positivo ir a Mugello. Foto: Garage Plus Interwetten.

Tras la caída comentaba que no pudo evitar la caída al ir tan pegado a Álex y agradecía no tener peores consecuencias: "Alex Marquez se estrelló frente a mí, no he podido evitar la colisión con su moto. Mi clavícula derecha se rompió de nuevo (como en la caída durante los test IRTA de la pretemporada a principios de marzo). Por fortuna se puede decir que es "sólo" eso, podría haber sido peor."

Momentos después de la caída fue trasladado al hospital de Jerez y el pasado lunes 22 de mayo ingresó en el Dexeus para ser intervenido de la fractura de clavícula por el Doctor Mir.

"La peor noticia solo podía ser una fractura, y asi ha sido, fractura de clavícula en la caída con Álex Márquez. El lunes ingresamos en Dexeus y el martes me opera el Doctor Mir. Esperamos estar para Mugello. Muchas gracias equipo por ser tan especiales conmigo", comentaba en su cuenta de Facebook personal.

Tras la operación decía estar bien pero triste por no poder ir a Italia, la próxima cita del Mundial: "Ya he sido operado, todo OK. Apenado porque me pierdo Mugello y de nuevo la ilusión de conocer otro circuito del mundial, espero estar a tope para la carrera de casa en Barcelona."

El Doctor Mir tuvo que intervenir a Iker de fractura desplazada de la clavícula derecha, practicándole una reducción abierta y fijación interna con una placa de titanio bloqueada con ocho tornillos. Comentaba que el piloto permanecerá ingresado en observación durante 48 horas, iniciando la recuperación funcional a partir del lunes.