Entrevista. Jorge Navarro: "El año pasado me vi capaz de luchar por el Mundial"

Jorge Navarro (Valencia, España, 03/02/1996) tras una muy buena temporada en el Mundial de Moto2 el año pasado (consiguió una tercera posición en la clasificación general del Mundial), subió a la categoría de plata con el equipo Federal Oil Gresini de Moto2. Aquí no está teniendo sus mejores resultados, pero espera que a lo largo de la temporada consiga aclimatarse a la competición y los resultados sean los esperados.

PREGUNTA. Cuéntenos tu historia hasta llegar al presente…

RESPUESTA. Empecé jugando al fútbol sala porque, aunque me gustaban las motos, hasta los 9 años no tuve en mente el ser piloto. Un día fui al Circuito de Valencia a probar una moto en el día de puerta abiertas y me encantó. A partir de ese día comencé a pedir una moto y empecé a competir y mira hasta dónde hemos llegado…

P. ¿En qué ha cambiado el Jorge Navarro de la anterior temporada conforme al de la presente en Moto2?

R. No ha cambiado mucho. Quizás he madurado un poco. El año pasado fue una temporada en la que me pasaron muchas cosas tanto buenas como malas… Siempre digo que 2016 ha sido, en algunos sentidos, el mejor año de mi vida y, en otros, el peor. El mejor porque he conseguido ganar carreras en el Mundial y el peor porque me he hecho daño, mucho daño. Pero creo que eso siempre te curte y te enseña a valorar las cosas. Este año tengo las cosas más claras.

P. El año pasado tercero en la general, ¿esperaba conseguir ese puesto?

R. Si me lo preguntas después de los primeros test quizás sí: estábamos siempre de los primeros. Un tercero lo hubiera firmado. Si me lo preguntas de Montmeló, te hubiera dicho que no porque venía muy fuerte, venía de hacer cuatros podios en las seis primeras carreras. Conseguí mi primera victoria y eso me motivó mucho, pero luego tuve la desgracia de lesionarme la pierna y luego durante la temporada tuve muchos problemas con el hombro. Así que creo que, acabar tercero con todo los que nos pasó, estuvo muy bien. Sí, lo hubiera firmado después de la lesión; pero después de Montmeló me veía capaz de luchar por el Mundial.

P. Tras el inicio de temporada, ¿qué sensaciones tiene?

R. Es un sabor un poco agridulce. Por una parte, estamos mejorando., dando muchos pasos hacia delante. Y, por otra, hemos tenido varios problemas que no nos han dejado enseñar nuestro verdadero potencial. Sobre todo, en Austin. El ritmo de carrera era muy bueno, pero al final de carrera tuve problemas físicos con el hombro y no pude luchar por el top 8, top 10 en el que estaba luchando. Pero bueno, aun así, hemos sacado cosas positivas. Si seguimos así no tengo ninguna duda de que los resultados llegarán.

P. ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

R. A nivel personal el objetivo es crecer carrera a carrera. Creo que, si seguimos en esta línea, construyendo cada vez que salimos a pista, vamos a ir mejorando. Creo que podemos acabar la temporada luchando por el top5, top 7. En la general, porque no, estar entre los diez primeros.

P. ¿Qué diferencia encuentra entre el año pasado con Moto3 y el presente con Moto2?

R. Hay bastantes. La moto es más pesada, pesa el doble que la de Moto3. Esto siempre se nota a la hora de frenar, de coger las curvas. Pero, sobre todo, el nivel de intensidad de una carrera. En Moto3 había tres tiempos: la salida, dónde todo el mundo salía muy fuerte; mitad de carrera, se estabilizaba; y, las últimas tres vueltas, apretaba. Aquí, en Moto2, vas a tope desde la primera. Tienes que gestionar otras cosas como el deposito lleno a principio de cada carrera, depende del circuito tenemos un compuesto de neumáticos. Por lo tanto, ha cambiado bastante. Pero estos cambios que requiere esta categoría me van a ayudar a crecer como piloto.

P. ¿Cómo ve a los pilotos españoles en la categoría de Moto3?

R. Este año los españoles están dominando desde Joan Mir, Arón Canet y Jorge Martín. Son pilotos que, excepto Jorge Martín, eran rookies y no contaban con material para estar delante. Pero este año con la experiencia del año pasado y el buen material que poseen han dado un pasito hacia delante y se han quedado como referencia de la categoría.

P. ¿Y cómo ve el Mundial de MotoGP?

R. Resaltaría a Valentino. No sé cómo lo hace… Siempre saca petróleo de cada situación. Ves la pretemporada de Valentino y piensas que luchará por el top 10. El resto está haciendo lo que se esperaba de ellos. Maverick este año con la Yamaha les iba a costar trabajo seguirlo… No para ganarle, sino para seguirlo. Para mí, es uno de los pilotos con mejor pilotaje que hay en el paddock. Lorenzo está sufriendo un poco más con la Ducati, se ha encontrado con una moto que es el lado opuesto de la Yamaha que ha pilotado durante tantos años. Pero bueno, creo que Lorenzo es Lorenzo y cuando se adapte a estos cambios será competitivo.

P. ¿Es supersticioso?

R. Sí, un poco sí. Digamos que me gusta tenerlo todo ordenado. Normalmente hago siempre el mismo timing: me pongo el casco tres minutos antes del entreno, el mono veinticinco minutos antes,… Viernes, sábado y domingo tengo siempre unos calzoncillos de la suerte para cada día (risas). Parece ser que estas carreras no están dando mucha suerte, pero esperemos que a lo largo de la temporada la den.

P. Compléteme la frase: el año que viene me gustaría…

R. Estar luchando por el Mundial de Moto2.