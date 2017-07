Franco Morbidelli: "El objetivo es conseguir el título y subir con la moral alta"

Google Plus

Franco Morbidelli, aprovechando las vacaciones en Brasil que, después de seis victorias de nueve posibles, son más que bienvenidas, ha acudido a un evento de Estrella Galicia en Sao Paulo. Tras la primera mitad de temporada con fallos de ambos rivales, Luthi y Márquez, el italiano está un paso más cerca de proclamarse campeón de Moto2.

En el evento, Morbidelli admitió que era importante coronarse en la categoría intermedia de cara a dar el salto a MotoGP con más fuerza. "El objetivo para lo que queda de temporada es continuar con el mismo ritmo para poder conseguir el título a final de año y así llegar con la moral alta a MotoGP".

También aprovechó la visita a la cuidad brasileña para dar a conocer el diseño del mono con el que correrá la primera carrera después de las vacaciones, el Gran Premio de la República Checa, con los colores de la bandera de su segundo país. "Es mi forma de homenajear mis raíces brasileñas, ha quedado espectacular. Espero que me de suerte y me ayude a conquistar la victoria en Brno", decía Franco sobre su nuevo uniforme. "Todos saben de mi vinculación con este país ya que me siento un poco brasileño por ser el país de mi madre y sentir cariño de los aficionados. Espero volver más veces, quien sabe si para correr un Gran Premio", añadió.

Brasil estaba en el calendario mundialista hasta 2004, y aunque se anunció su vuelta para 2014, la propuesta se rechazó debido a la complejidad de las obras a realizar en el Circuito Nelson Piquet, Brasilia. Quien sabe si, con el tiempo, esas obras se realizan y Franco Morbidelli, el italiano de raíces brasileñas, puede correr en ambos países que considera como su casa. A lo mejor cuando el circuito carioca llegue al mundial, el italo-brasileño ya ha conquistado otro mundial superior al que está disputando actualmente.